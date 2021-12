Consenso Fiscal: “San Luis mantuvo su postura de no firmar”

Este lunes, el presidente Alberto Fernández encabezó un acto en el Salón de los Pueblos Originarios de Casa Rosada para firmar con las provincias la renovación del Consenso Fiscal, nacido en la era de Mauricio Macri. Como sucedió originalmente, el Gobierno de San Luis “mantuvo su postura de no firmar”, principalmente por la cláusula que determina que los adherentes al pacto deben renunciar a los litigios que hayan iniciado contra Nación o, como se modificó en los últimos años, suspender el impulso de las demandas por 12 meses.

“La Provincia, en el origen de este consenso, no firmó, y el Gobernador expuso los motivos ante el Congreso de la Nación, y que son de público conocimiento”, explicó el ministro de Hacienda puntano, Eloy Horcajo, en diálogo con El Diario.

Adherir al consenso, continuó, “implicaba renunciar a derechos adquiridos de la Provincia de San Luis respecto al gobierno nacional, sobre todo en materia de litigios de carácter patrimonial contra el Estado nacional, producto de medidas arbitrarias de parte del Estado nacional”. “Y también avanzaba sobre la autonomía de las provincias en cuanto a recaudación de impuesto e ingreso brutos”, ahondó.

El funcionario mencionó que durante la gestión de Alberto Fernández el consenso original tuvo modificaciones más favorables a las provincias, como la reducción de alícuotas de ingresos brutos para no desfinanciar a los gobiernos del interior, pero mantuvo la idea original de renunciar a los juicios, solo que en vez de hacerlo de manera definitiva, pide suspender por 12 meses el impulso de esas demandas.

“En ese sentido la Provincia de San Luis tiene una decisión tomada y por ende no firmó hoy y tampoco firmamos el año pasado. No obstante, la Provincia siempre acompaña el trabajo en conjunto y el diálogo con el gobierno nacional en materia de políticas y acciones. Pero desde el punto del vista del convenio fiscal mantenemos postura de no firmar porque no vamos a renunciar a derechos adquiridos ni a reclamar judicialmente lo que nos corresponde”, cerró Horcajo.

FQ.