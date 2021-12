Maxi Sánchez despide el año con un partido de exhibición

El "Tiburón" Maximiliano Sánchez despedirá mañana el 2021 con un partido de exhibición, que se llevará a cabo en el estadio Mundo Pádel de Villa Mercedes.

Sánchez, tres veces ganador del Master Final en el World Padel Tour —2 junto al puntano Sanyo Gutiérrez y 1 con el marplatense nacionalizado español Juan Martín Díaz—, se presentará en la ciudad ante su gente con 3 jóvenes promesas de la provincia: Juan Cruz Forestello y los hermanos Juan Pablo y Marcos Andrada.

El "Tiburón", quien días atrás anunció que no seguirá al lado del quilmeño Luciano Capra, jugará junto a Forestello, subcampeón con el seleccionado argentino en el Mundial de Menores disputado este año en Torreón, México, entre el 20 y 25 de septiembre.

Juan Cruz es, además, el actual N° 1 del ranking argentino en la categoría Sub 16.

Del otro costado de la red estarán los hermanos Juan Pablo y Marcos Andrada, quienes vienen de cerrar una buena temporada.

Juan Pablo, el menor de los Andrada, tuvo su pico máximo en agosto en el Panamericano Absoluto de Pádel, cuando con el equipo argentino de Mayores se consagró campeón en la ciudad mexicana de Tijuana.

Un mes más tarde, nuevamente en el país azteca, Juan Pablo ganó en la categoría Sub 18 de la rama masculina el Open Mundial de Menores, certamen que se desarrolló en Torreón en paralelo con el campeonato del mundo.

En total habrá cinco enfrentamientos. El duelo principal en el estadio Mundo Pádel comenzará a las 21:15.

Marcos, por su parte, es una de las figuras que tiene la Asociación de Jugadores Profesionales de Pádel (AJPP) en Argentina, siendo parte a mediados de diciembre del Master Final en El Bosque Pádel Florida, ubicado en la localidad bonaerense de Vicente López.

Con este compromiso, Maxi Sánchez volverá a sellar su año deportivo en Villa Mercedes como habitualmente lo venía haciendo, interrumpido en 2020 debido a la pandemia de coronavirus.

El partido, que compartirán el ex N° 1 del WPT y las 3 joyas locales, empezará a las 21:15 y será el estelar de la gala, que contará además con otros 4 duelos previos.

Uno de ellos será a cargo de 3 jugadoras que fueron campeonas en Torreón. La tomense Pía Gostelli y la quinense Francesca Floriani enfrentarán a las hermanas cordobesas Lourdes y Celeste Flores.

Gostelli, Floriani y Lourdes Flores integraron el seleccionado "albiceleste" ganador en la 15ª edición del Mundial de Menores. Y en el caso de la tomense y la quinense, se adjudicaron también el Open en la categoría Sub 14.

Los encuentros restantes serán los siguientes: Alan Ibarola (Villa de Merlo)-Brian Torres (Naschel) vs Matías Persa (Villa Mercedes)-Gonzalo López (Misiones); Thiago Sánchez (Villa Mercedes)-Tomás Andurand (Santa Rosa, La Pampa) vs Teo Romero (Naschel)-Francisco Domíguez (Villa Mercedes) y Yazmín Ibarola (Villa de Merlo)-Felipe Fernández (Buena Esperanza) vs Fantino Padon (Buena Esperanza)-Gaetano Floriani (Quines).