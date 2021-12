Le fracturó la mandíbula a su novia y piden su detención

Familiares de D.P., una joven de Naschel que fue víctima de violencia de género, solicitan a la Justicia la inmediata detención de J.D.E., su novio, quien está sindicado de golpearla y fracturarle la mandíbula en dos partes el domingo por la mañana tras una discusión. El Juzgado de Familia y Penal de la 3° Circunscripción Judicial libró una orden de restricción hacia el acusado, aunque los allegados de la víctima aducen que no la cumple porque reside a una cuadra de su vivienda.

G.P., la hermana de la chica, relató a El Diario que todo comenzó el sábado por la madrugada cuando concurrieron a un boliche de la localidad junto a un grupo de familiares ya que festejaban el cumpleaños de uno de ellos. "Mi hermana se encontró con este chico, con el que mantiene una relación informal hace tiempo. Dentro del lugar estaba con sus amigos. En un momento vimos que discutieron y salieron de la disco. Ahí nos enteramos por una amiga que este tipo bruscamente le quitó el celular", contó. Asimismo, aseguró que tras la situación, la denunciante regresó con el grupo que había concurrido.

Ya el domingo por la mañana —narró la mujer— ambas se dirigieron hasta la casa del acusado, que reside a una cuadra de su vivienda, a reclamar el aparato. "Al pedirle el celular se empezó a poner agresivo con ella, por eso yo intercedí y en un momento me agredió también, incluso me quitó mi celular porque lo filmé. Como la situación estaba tensa fui hasta mi casa corriendo para llamar a la Policía", dijo. A su vez, G.P. precisó que otros dos familiares que estaban dentro de su vivienda salieron a ver lo que ocurría y pudieron escuchar gritos de la víctima, aunque cuando llegaron al lugar del episodio no había nadie.

"J.D.E. la había metido adentro de su casa y su hermano no nos quería abrir la puerta. Fue desesperante. Después de gritar afuera de su casa por un rato, mi hermana salió con los dos celulares en la mano y llorando. Mientras regresábamos a casa, me contó que le pegó y me pidió ir al médico, notamos que tenía muy hinchada la cara y se le iba hacia un costado", aseveró.

Tras las evaluaciones médicas que le hicieron en la salita de Naschel, D.P. fue trasladada el lunes por la severidad de los golpes recibidos hasta el Hospital San Luis, donde fue intervenida quirúrgicamente. G.P. indicó que los médicos debieron realizarle una reconstrucción de mandíbula y de las piezas dentales.

Edgar Guzmán, el jefe de la Comisaría 24ª de esa localidad, contó que desde el momento en que se enteraron del hecho realizaron diligencias de oficio hasta que la hermana de la joven efectuó la denuncia en la seccional. "Pusimos los testimonios y las pruebas recabadas a disposición del Juzgado de Familia y Penal de la 3ª Circunscripción, ellos ordenaron una restricción de acercamiento para el acusado hacia la joven. Él fue notificado sobre la perimetral", refirió el jefe policial.

Agregó que también pudieron recabar la testimonial de la víctima en las últimas horas, ya que no la habían podido realizar por la lesión en el rostro que le imposibilitaba hablar.

Según trascendió, la jueza del Crimen de la 3ª Circunscripción Judicial, Patricia Besso, solicitó un informe de sanidad policial al Hospital San Luis para constatar la complejidad de la lesión de la joven que ya fue dada de alta y se recupera en su vivienda.

"Tenemos mucha impotencia, mi hermana está sufriendo toda esta situación, le pusieron un aparato en la cara para el proceso de recuperación y el agresor está suelto. Además la restricción dice que no puede estar a 300 metros y reside a unos 150, 200 metros de donde vivimos nosotros. Queremos que la Justicia actúe", expresó G.P.

Una fuente judicial reveló que la causa fue caratulada como "Averiguación lesiones" y a raíz de los detalles de la historia clínica de la denunciante podrían surgir medidas en las próximas horas.