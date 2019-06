Su ex le quebró la mandíbula, pide que fijen fecha para juzgarlo

La aspiración que Paola Guzmán, una víctima de violencia de género, tiene de que su ex, Ariel Balza, vaya a juicio por las lesiones que la causó, finalmente se concretará, pero aún no sabe exactamente cuándo. El acusado, un conocido árbitro de fútbol de Villa Mercedes, recibió un revés cuando un tribunal rechazó la suspensión del juicio a prueba –es decir, la llamada probation– y también la acumulación de esa causa con otra que tiene por las lesiones culposas agravadas que causó en un hecho vial. Ahora Paola espera que el tribunal fije fecha para el debate oral, una instancia que necesita para dejar atrás la historia de maltratos que vivió hasta hace cinco años, cuando Balza le quebró la mandíbula. “Vivo entre la esperanza de tener un fallo, y la desesperanza por esta demora por parte de la Justicia”, expresó Paola.

Balza llegará libre al debate oral. “El juicio iba a comenzar en diciembre pasado y se pospuso por un planteo del defensor de Balza. Luego de eso tuve una entrevista con Virna Eguinoa (integrante de la Cámara del Crimen 1 de Villa Mercedes). Me dijo que entendía mi situación. Me imprimió un documento, donde estaba plasmado el ofrecimiento hecho por el defensor”, Víctor Endeiza, comentó Paola.

La probation es la suspensión del juicio a prueba, a cambio de un servicio y de una reparación material del daño causado, que suele materializarse con una suma de dinero. “En el documento, Balza ofrecía remediar todo esto con diez mil pesos, pagados en cómodas cuotas. Me asombra hasta contarlo”, manifestó Paola, para quien no hay plata que pueda reparar el daño causado, tanto físico como psicológico.

Paola es docente, tiene 42 años y es mamá de dos hijos, el mayor de 17 y el más pequeño, de 12. Ellos han sido testigo de muchos episodios de violencia e inclusive el menor de los chicos también ha sido agredido por Balza, por lo que hizo presentaciones en la Justicia, según le contó Paola a El Diario el año pasado.

Casi 17 años estuvo en pareja con Balza. Durante buena parte de ese tiempo, vivió incontables maltratos, de toda índole, dijo Paola. Pero el que originó esta causa ocurrió el 24 de marzo de 2014, unos dos meses después de que ella se separara del acusado.

Ella había salido con un amigo, Balza la sorprendió en la calle, la obligó a bajarse del auto y a ir hasta un descampado, donde la insultó, la amenazó y le partió la mandíbula de un puñetazo.

Esta agresión trajo severas consecuencias en su salud. La dificultad para alimentarse –dado el lugar en el que fue la lesión–, combinada con los medicamentos que le indicaron y la depresión, que le arrebató hasta el deseo de comer, le causaron una perforación del intestino grueso y una infección generalizada. Estuvo en terapia intensiva casi un mes, al borde de la muerte, pero logró salir adelante.

La abogada de Paola, Laura Capobianco, contó que el 23 de mayo pasado, la Cámara Penal 1, además del rechazo de la probation y de la acumulación, dispuso recaratular la causa, tal como lo había requerido el fiscal de Cámara, Néstor Lucero. “Ahora está como ‘Lesiones graves calificadas’”, refirió la letrada. Tiene penas de 3 a 10 años de cárcel.

En su oportunidad, cuando debió opinar al respecto, el fiscal se opuso a los pedidos del defensor Endeiza. Y citó los argumentos dados por Capobianco y su colega en la querella, Alberto Mariani.

Ellos habían considerado, en primer término, que la probation no correspondía porque no se reúnen los requisitos legales necesarios. Y, por otro lado, indicaron que al ser estas lesiones producto de violencia de género, tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), como otros máximos tribunales provinciales han expresado, en distintos fallos, que por imperio de la Convención de Belém do Pará (que tiene jerarquía constitucional en la legislación argentina) no se puede otorgar la probation al acusado por un delito de violencia de género.

Específicamente, el artículo 7 de la citada Convención establece que “el Estado tiene la obligación de garantizarle a la mujer víctima de un hecho de violencia de género el juzgamiento del acusado en un juicio oportuno”. Eso es justamente lo que Paola quiere, que se garantice su derecho.