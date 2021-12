Jorge Sánchez, el gladiador de All Boys de La Pampa

A los 44 años, "El Hacha" Jorge Sánchez sigue demostrando toda su calidad en la cancha. El ex Independiente de General Pico, La Pampa, en la Liga Nacional (1994-95) y con paso por varias categorías del ascenso argentino, se consagró campeón con All Boys de Santa Rosa de la Liga Provincial, contribuyendo al cuarto título consecutivo alcanzado por el club "auriazul". Lejos del retiro, el pivote de 1,94 metro confirmó que es tenido en cuenta para jugar la próxima edición del Torneo Federal de Básquet (TFB).

"Este campeonato tuvo la particularidad que en el último duelo de la final se cumplieron los 100 partidos que el equipo no pierde, cuatro torneos, y yo jugué los últimos dos", explicó el villamercedino, feliz por la obtención del trofeo, tras barrer en la serie (2-0) decisiva a Juventud de Alpachiri.

El ex River Plate, Obras Sanitarias, Huracán de Trelew, Vélez Sarsfield, Gimnasia y Esgrima de La Plata y Sociedad Española de San Luis, entre otros, vive y trabaja en la ciudad pampeana de Santa Rosa. Disfruta de la familia y los amigos, pero también de ser basquetbolista de alto rendimiento.

"Cuando terminó el Federal pasado paramos 10 días y seguí entrenando. Por un tema reglamentario bajaron de 6 a 5 las fichas de mayores y yo me veía afuera, porque soy el más viejo. Pero a mí no me hacía nada, porque tengo mi trabajo; estoy por si el técnico necesita a alguien de experiencia. Ahora hablamos bien y le dije que armara el equipo como quisiera y que, de última, si me necesitaba iba a estar. Pero la semana pasada me avisaron que voy a jugar otro Torneo Federal y el lunes arrancamos la pretemporada", comentó "El Hacha", quien comenzó una nueva preparación con la mente puesta en el 28 de enero, fecha de inicio de la competencia.

Con más de 25 años de experiencia, Sánchez sigue dejando todo en la cancha. Aporta puntos, una defensa férrea y consejos a los más jóvenes. "Al haber un equipo con muchos chicos del club mi rol también es el de hablarles, por todo lo que he vivido, y escuchan los consejos que les doy", expresó.

En cuanto al presente físico, clave para decidir si seguir adelante, el jugador surgido en Alberdi Club y con pasado en Aviador Origone, ambos de Villa Mercedes, manifestó: "Yo ahora estoy bien. Por ahí algunos me dicen: 'Estás mejor que el año pasado'. No sé, yo estoy entrenando y voy día a día, sumando un poquito más físicamente y viendo cómo me estoy sintiendo. Tengo 44 y es difícil decir ‘estoy bien’. Por ahí el año que viene estoy mal. Hoy me siento bárbaro trabajando a la par de los chicos y no dejo de hacer nada que no hacen ellos, porque me va a servir cuando arranque el torneo".

Sánchez respira básquet. Es un ejemplo a seguir y un pivote que mejora con el correr de los años.