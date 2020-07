Jorge Sánchez: a los 43 años sigue brillando en el básquet

Jorge "El Hacha" Sánchez (43) es uno de los referentes con el que cuenta el básquetbol puntano. Un apasionado de la "naranja" con más de 25 años de experiencia en la alta competencia. Jugó en diferentes torneos de ascenso e incluso en la Liga Nacional, máxima categoría del país donde con Independiente de General Pico, La Pampa, se consagró campeón de la temporada 94-95 y consiguió el título sudamericano en 1996. Actualmente se encuentra en All Boys de Santa Rosa, equipo pampeano con participación en el Torneo Federal. Dice seguir disfrutando los entrenamientos, los partidos y los viajes. Y en su cabeza, por ahora, no da vueltas la idea de una despedida: "Sé hasta dónde me da el cuerpo y lo voy manejando. El club quiere que continúe pero bueno, todo depende de cómo esté físicamente. Yo me siento bien y la verdad es que las ganas de seguir están", comentó el pivot aguerrido de 1,94 metro.

El jugador villamercedino se inició en Alberdi Club, a los 8 años. Y como en otros tantos casos, lo hizo siguiendo a su hermano mayor (Carlos). En el club de calle Belgrano estuvo hasta los 13, momento en que decidió ir a otro grande del básquet provincial en aquella época: Aviador Origone. Ahí jugó hasta los 17 años cuando, motivado por el sueño de crecer, dio el salto y se fue al "Rojo" de General Pico, que le abrió las puertas y le permitió sumar un rodaje valioso para lo que fue luego una carrera extensa, que lo llevó a recorrer varios rincones del país.

"Llegué a Independiente en enero del '94 y esa temporada no pude jugar porque ya estaba la lista de buena fe. Arranqué en el campeonato siguiente y para mí todas las prácticas eran de aprendizaje, porque lo que me enseñaron fue increíble. Había un gran equipo, las estrellas eran Esteban de la Fuente, Melvin Johnson, Jorge Zulberti y Facundo Sucatzky", recordó Jorge, quien agregó: "El miércoles 24 se cumplieron 25 años de la obtención del título y nos reunimos todos por Zoom. Fue un lindo momento porque hace mucho que no nos juntábamos. Yo era juvenil en esa etapa, pero tengo mis mejores recuerdos".

El ex River Plate, Obras Sanitarias, Huracán de Trelew, Vélez Sarsfield, Gimnasia y Esgrima de La Plata y Sociedad Española de San Luis, entre otros, vive y trabaja en la ciudad de Santa Rosa. Es un agradecido de la vida y de una disciplina que le dio valores que ahora busca transmitirles a sus hijos: "Si me preguntás qué me dejó el básquet, te digo que el respeto, el sacrificio y el tener objetivos. Cuando estaba en Villa Mercedes pensaba que tenía que dar otro paso más y entonces decidí irme. Bueno, eso es lo que intento transmitir: tener anhelos y objetivos, siempre manteniendo el respeto".

"El Hacha", cuyo sobrenombre heredó de un compañero de Banco Provincia de Buenos Aires, no se relaja. Bajo un estricto protocolo retomó la actividad en All Boys, donde dice estar contento y con más minutos de los que esperaba en la temporada pasada. "Terminé con 21 minutos de promedio y me sorprendió. Tengo 43 y uno no sabe cómo va a responder el cuerpo, pero la verdad que me respondió bien y durante mi carrera no tuve grandes lesiones;

creo que eso me sirvió", cerró el interno filoso, que también se desempeñó como alero y asegura no pensar en el retiro. Él quiere jugar, competir y seguir divirtiéndose en una cancha.