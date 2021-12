La rompe en San Lorenzo y sueña con Las Leonas

Sol Agostina Santín cierra un año de película. La puntana, quien es pieza clave en San Lorenzo de Almagro, fue elegida la mejor jugadora del club. La volante surgida en Lomas, quien también tuvo un paso por GEPU y Universitario de Córdoba, hace tres años que está en el "Ciclón" jugando la Liga Metropolitana de Hockey, equipo con el que logró el ascenso a la máxima categoría.

—¿Cómo se da tu llegada a San Lorenzo?

—Estaban buscando jugadoras y Nicolás Aostri me llamó y me lo propuso; en el mismo momento le dije que sí. Me acuerdo que tuve que ir en enero a probarme, fue un fin de semana, y a los siete días me llamaron y me dijeron que quedaba. Hoy hace tres temporadas que estoy en la institución.

—¿Qué balance hacés de la temporada?

—Fue un año muy duro, a niveles personal y deportivo. Personal, porque fue muy difícil con la pandemia la constancia y el nivel de entrenamiento que tuve que tener desde casa y cuando volvimos, los entrenamientos que Marcelo Garrafo (entrenador) junto a Fabián Jeanneret (preparador físico) eran muy duros, de alto nivel. Gracias al nivel de los entrenamientos que nos ayudaron muchísimo y a la actitud de las chicas y el cuerpo técnico logramos conseguir el objetivo, que lo veíamos muy lejos, de quedar entre los 7 mejores del Metropolitano A. Quedamos séptimas, a un puesto de clasificar a los Playoffs (clasificaban los 6 primeros); fue un año distinto, pero hermoso. Logramos estar al nivel de grandes equipos como Lomas, GEBA, Ciudad de Buenos Aires y San Fernando, entre otros. Así que estoy más que feliz de haber logrado todo esto y con mucha ansiedad para el año que viene. Sé que podemos dar muchísimo más y que si todas tenemos el mismo objetivo, este equipo no tiene techo.

—¿Qué significó para vos que te hayan elegido la mejor jugadora del club?

—La verdad que fue un orgullo, estaba ternada junto a otras dos grandes jugadoras como Valeria Ocampo y Agostina Dottori. Cuando me nombraron a mí, fue una emoción enorme y por dentro pensaba que todo el esfuerzo que vengo haciendo desde el año de la pandemia se ve reflejado en este premio. La verdad es que estoy muy feliz.

—¿Te costó adaptarte a un nuevo torneo?

—Fue un torneo distinto, ya que era solo ida; esto significa que con cada equipo que nos cruzábamos jugábamos una sola vez, así que era sumamente importante el resultado.

Al principio nos costó bastante. Los nervios de estar jugando por primera vez en la A junto a grandes equipos que tienen muchísimos años de trayectoria en esta categoría nos jugaron un poco en contra, pero luego pudimos remontar y comenzar a confiar en nuestro sistema de juego, hasta que pudimos conseguir nuestra primera victoria.

—¿Soñás con Las Leonas?

—Sí, es uno de mis objetivos que siempre sueño con cumplir. Estuve tan cerca para los Juegos Olímpicos de la Juventud que no pienso darme por vencida. Este año, con un torneo tan corto, no me ayudó mucho, pero vamos por el 2022.

—¿En qué posición jugás?

—Juego de 10, volante por izquierda, o de 5, mediocampo.

Cuando escuché mi nombre, que me habían elegido la mejor jugadora, no lo podía creer". Sol Agostina Santín, Jugadora de hockey de San Lorenzo de Almagro.

—¿Un DT que te marcó en tu carrera?

—Creo que no hay un DT que me haya marcado, todos los que pasaron en mis 15 años de jugar al ho-ckey fueron importantes, desde el primero hasta el último. Siempre me llevo algo nuevo de cada uno y así crecí muchísimo como persona y como deportista. Puedo nombrarte algunos: desde chica junto a Romina Osuna; luego, Soledad García, Nicolás Aostri, Gabriel Solleyro y Marcelo Garrafo.

—¿Tu mejor partido?

—Mi mejor partido fue contra Gimnasia y Esgrima. Primero, porque jugamos en una de las canchas de agua más rápidas de Buenos Aires y logramos, con el equipo, adaptarnos y ser superiores en todo momento; y segundo, porque pude hacer un gol de arrastrada que nos dio el primer gol y una asistencia de revés que nos dio el 2 a 0 y la victoria para San Lorenzo.

—¿Qué jugadora se fue de San Luis y qué jugadora encontramos en la actualidad?

—De San Luis se fue una jugadora chica, bastante insegura y con muchísimos miedos. Y hoy en día crecí como persona y deportista, y estoy más segura que nunca de que es lo que quiero, que amo lo que hago; amo entrenar y crecer cada día más y más.

—¿Por qué elegiste el hockey?

—El hockey era un deporte que no conocía y quizás nunca se me hubiera ocurrido practicarlo. Fue gracias a una profesora del colegio (Romina Osuna), quien un día me lo mostró, me fue metiendo de a poco y en el primer entrenamiento me di cuenta que era lo que quería hacer, que era el deporte que quería practicar y cada vez quería aprender más y más. Veía videos, me iba una hora antes de entrenar y practicaba hasta lograr que me saliera.

—¿A qué edad comenzaste a jugar?

—Comencé a jugar al hockey desde los 7 años y hoy ya hacen 15 años que lo practico.

—¿En qué clubes jugaste?

—Comencé jugando en Lomas, que luego se fusionó y se formó GEPU. Después me fui a Córdoba, al club Universitario, y hoy en día estoy en San Lorenzo de Almagro.

—¿Hiciste otros deportes?

—Sí: hice tenis, natación, gimnasia artística y pádel.

La sonrisa a flor de piel es el común denominador en la charla con Sol. Se la nota feliz y muy a gusto en San Lorenzo. Está consolidada y es una de las figuras del club. Ahora está en San Luis, descansando con la familia. Vino para las Fiestas, pero no se relaja, sigue con el plan de entrenamiento, porque sabe que el 2022 será un año con muchos desafíos. Tiene como objetivos seguir consolidándose en San Lorenzo y sueña con llegar a Las Leonas: esa es la gran meta de la "Negra", una jugadora que hace 15 años encontró en el ho-ckey su lugar en el mundo.