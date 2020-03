Sol Agostina Santín sueña con otra vuelta olímpica con San Lorenzo

Contesta cada pregunta con una sonrisa. Se acomoda el cabello. Vuelve a sonreír. Tiene la inocencia de una piba de 20 años, pero la madurez de una jugadora que cuando agarra la bocha comienza a dejar rivales en el camino como si fueran conos de entrenamiento.

Es Sol Agostina Santín, la puntana que brilla en San Lorenzo. Ya quedó atrás su paso glorioso por el hockey provincial: es hora de destacarse en el Metropolitano A. En la primera temporada logró el ascenso. Ahora quiere pegar otro salto de calidad, ese salto que le permita jugar en Europa.

“El sueño es terminar este año de la mejor manera, y poder irme a jugar afuera para seguir creciendo deportivamente", contó Sol Agostina Santín, jugadora puntana del Club Atlético San Lorenzo.

No se equivocó Soledad García cuando posó sus ojos en ella. Primero la llevó a Córdoba, para luego recalar en Buenos Aires. “La Negra” es una jugadora explosiva. Puede jugar de delantera o de volante. Tiene muy buen manejo, pero también es letal en los metros finales de la cancha. Una jugadora completa. La habilidad y la velocidad son sus principales virtudes. Tiene panorama y gol. Mucho potencial.

_ ¿Cómo se dio tu llegada a San Lorenzo?

_ Fue gracias a Nico Aostri y a Sole García. Tuve la oportunidad de ir a probarme cuatro días y ya a principios de marzo estaba instalada, para arrancar con los entrenamientos antes de empezar el campeonato.

—¿Te costó adaptarte?

—Sí, un poco. Es muy diferente a Córdoba o a San Luis, es una ciudad muchísimo más grande, me costó agarrar confianza para poder movilizarme sola. Pero bien, de a poco cada vez agarro más confianza.

—Ascendieron y ahora juegan el Metropolitano A. ¿Se nota la diferencia?

—Estoy feliz de haber conseguido el ascenso, es algo que no esperábamos conseguir ocho fechas antes, así que súper felices del año que hicimos. Aún no arrancamos el campeonato, pero hemos estado jugando amistosos contra equipos de la A y a comparación de la B, hay diferencia. Personalmente, veo muy bien al equipo, vamos a tener un gran año, a proponernos un nuevo objetivo y a tratar de cumplirlo.

—¿Cómo es un día tuyo?

—Este año arranco la facu, voy a estudiar Profesorado de Educación Física. Mis mañanas van a ser muchísimo más movidas. A la tarde entreno desde las 19:30 hasta las 23.

—¿En qué posición te pone el DT?

—De 10, volante por izquierda. Actualmente estoy jugando en Primera y es una posición en la que me siento muy cómoda. Tengo mucho contacto con la bocha y me permite estar más tiempo en acción, que es lo que más me gusta.

—¿Se extraña la familia, San Luis?

—Siempre se extraña a la familia, pero recibo un mensajito antes de cada partido, que me hace sentir que está más cerca que nunca. Se extraña mucho a las amigas, pero estoy haciendo lo que me gusta y, cuando me pongo un poco melancólica, me acuerdo de por qué estoy acá y eso me da más fuerzas para seguir adelante.

—¿Cómo tomaste lo del coronavirus, esta pandemia que nos está afectando?

—Hay que ser conscientes y resguardarse. Cumplir con la cuarentena por el bien nuestro y del resto. Además estoy amargada porque me frena físicamente, tanto esfuerzo en la pretemporada desperdiciado. Pero bueno, ojalá pase pronto.

—¿Les dieron un plan de entrenamiento?

—Sí, nos mandaron un plan de entrenamiento muy duro para hacer tres veces por semana. Nos controlan por una aplicación en el teléfono, así que no tenemos forma de escapar (risas).

Tiene mucho camino por recorrer. Está dando sus primeros pasos, aunque posee varios títulos y muchos campeonatos jugados. Es familiera. Amiga de sus amigas. Compañera. Disfruta cada momento, en Buenos Aires o en San Luis.

Sabe que lo mejor está por venir. Que aquella piba que brillaba en GEPU, ahora lo hace en San Lorenzo. La vidriera es enorme. Será cuestión de tiempo. Otro buen año en el “Ciclón” puede ser el pasaporte para volar a Europa. “La Negra” tiene todo para triunfar.