Bianca y un cuarto puesto en el debut de los atletas puntanos en los Panamericanos Junior

La participación puntana en los Juegos Panamericanos Juveniles de Asunción comenzó con el cuarto puesto de Bianca Tempestini, la ciclista de San Francisco del Monte de Oro que formó el equipo nacional que compitió en Persecución Femenina en el Velódromo de la capital paraguaya.

La joven puntana fue la primera de los cuatro atletas de la provincia que tienen cita en la competencia en salir a la cancha. Bianca integró el equipo nacional que en la primera carrera clasificatoria obtuvo un cuarto puesto con un tiempo de 4 minutos y 51 segundos.

Esa performance le permitió al cuarteto nacional correr por la final por la medalla de bronce, etapa en la sucumbió ante México, que lo aventajó en esa instancia por algo más de dos segundos. La carrera por la medalla de oro fue para Chile, que le ganó al equipo colombiano.

La participación puntana en los Panamericanos continuará el lunes cuando los hermanos Tomás y Lucas Villegas y el velocista Bruno De Genaro salgan a la pista con intenciones de volar.