  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

12°SAN LUIS - Viernes 15 de Agosto de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

12°SAN LUIS - Viernes 15 de Agosto de 2025

EN VIVO

Asunción

Bianca y un cuarto puesto en el debut de los atletas puntanos en los Panamericanos Junior

La ciclista fue parte de la competencia Persecución por equipos. El oro fue para Chile, la plata para Colombia y el bronce para México, que aventajó a las argentinas en la fina por esa medalla. 

Por redacción
| Hace 3 horas

La participación puntana en los Juegos Panamericanos Juveniles de Asunción comenzó con el cuarto puesto de Bianca Tempestini, la ciclista de San Francisco del Monte de Oro que formó  el equipo nacional que compitió en Persecución Femenina en el Velódromo de la capital paraguaya.

 

 

La joven puntana fue la primera de los cuatro atletas de la provincia que tienen cita en la competencia en salir a la cancha. Bianca integró el equipo nacional que en la primera carrera clasificatoria obtuvo un cuarto puesto con un tiempo de 4 minutos y 51 segundos.

 

 

Esa performance le permitió al cuarteto nacional correr por la final por la medalla de bronce, etapa en la sucumbió ante México, que lo aventajó en esa instancia por algo más de dos segundos. La carrera por la medalla de oro fue para Chile, que le ganó al equipo colombiano.

 

 

La participación puntana en los Panamericanos continuará el lunes cuando los hermanos Tomás y Lucas Villegas y el velocista Bruno De Genaro salgan a la pista con intenciones de volar.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo