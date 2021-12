Valentina Polanco: “Fue una linda manera de terminar el año”

Tras muchos días de emociones, viajes y competencias, llegó la calma para Valentina Polanco (19 años). Desde Cali, Colombia, y tras su participación en los I Juegos Panamericanos Junior, habló con El Diario de la República.

El día después de haber corrido su mejor carrera en 100 metros con vallas —en el evento más importante en el que participó hasta el momento—, a la joven puntana se la escucha tranquila, contenta y con la firme ilusión de que lo mejor está por venir.

El jueves, en el mítico estadio “Pascual Guerrero”, detuvo el reloj en 13.79 y pulió en cinco centésimas la marca que había logrado hace dos meses atrás cuando fue campeona nacional U20 en Resistencia, Chaco. "Fue una linda manera de terminar el año", dijo.

Esa performance en tierra colombiana le permitió terminar quinta en la final, detrás de la cubana Greisys Lazara Roble Acevedo (oro, con 13.07), la brasileña Ketiley Batista (plata, con 13.27), la cubana Keily Linet Pérez Ibáñez (bronce, con 13.33) y la brasileña Micaela Rosa de Melo (cuarta, con 13.51).

Además, superó en el sprint final a la ecuatoriana Nicole Dayci Caicedo (sexta, con 13.88), y más atrás quedaron la puertorriqueña Isanet González (14.43) y la mexicana María Fernanda Patrón (14.48), séptima y octava, respectivamente.

—¿Qué análisis hacés de la carrera?

—Técnicamente no me gustó mucho, pero sí me sentí muy rápida. De eso me doy cuenta en las vallas porque cada vez me quedan más cerca al caer. Por lo tanto tengo que trabajar para aumentar frecuencia entre vallas. Capaz si salía una carrera más técnica mejoraba aún más la marca.

—¿Cuál fue la diferencia que notaste con respecto a las otras atletas en este nivel?

—Me sentí bien en la primera valla, entré fuerte y al mismo tiempo que las mejores. Pero ellas en donde están mejor es entre vallas. Ahí son mucho más rápidas y me sacan la diferencia. Al final, sabía que con algunas chicas podía pelear porque teníamos marcas similares. Por eso me alegró que en la última remonté y pude ganar una posición para terminar quinta. Fue un cambio grande correr con estas chicas, pero es lo que necesito. En la previa lo hablé mucho con mi entrenador (Pedro Nadal). Necesito competir acá, en este nivel, para medirme y mejorar.

—Cuando cruzaste la meta, ¿ya sentías que era "PB"?

—Apenas terminé, miré la pantalla y tenía esperanzas de haber bajado la marca. La sensación era que no estuve bien técnicamente pero sabía que había sido rápida. Cuando vi que era mi “personal best” me puse muy feliz porque que era básicamente lo que fui a buscar. En Chaco corrí sola y logré la marca; a este nivel sabía que era muy posible que se diera de nuevo. Además de que bajé la marca, la experiencia que me dio esta competencia es muy buena. También me quedo con eso.

—¿Cómo viviste ser parte de un Juego Panamericano?

—Estamos en un hotel, no es una típica villa olímpica. Pero sí en la pista, en donde entramos en calor, se siente eso de convivir todos juntos porque ahí están la mayoría de los deportes. Eso está muy bueno porque podés pasar a ver algunas competencias. Por ejemplo estuve en el beach vóley, que estuvo muy bueno. Ahora queda descansar y disfrutar más de estos Juegos, porque nos quedamos hasta el lunes 6.

Redacción/MGE