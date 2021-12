Un delincuente hirió con un arma blanca a un empleado de seguridad

Personal de la Comisaría 23ª trabaja de oficio el ataque de un delincuente a un empleado de seguridad del barrio privado Las Lajas, ubicado a la altura del kilómetro 794 de la Autopista de las Serranías Puntanas. Según indicó una fuente policial, el hecho sucedió pasadas las 23 del viernes y el hombre fue herido con un arma blanca.

La víctima, identificada como Sebastián Fernández, relató que esa noche, mientras realizaba rondas nocturnas por el predio, observó un movimiento extraño en un sector oscuro donde el alambrado tiene una rotura. Dijo que se acercó hasta un árbol y que detrás de él salió un hombre, que se le abalanzó y sacó un arma blanca. Durante el forcejeo, el delincuente le provocó a Fernández un corte superficial en el antebrazo izquierdo.

Tras herirlo, el sospechoso escapó. Por lo que aseguró el damnificado, el sujeto no estaba solo, sino que lo acompañaba un cómplice, que también huyó. Fernández, quien es vecino del barrio 500 Viviendas Sur, es empleado de la empresa de seguridad privada Prevención San Luis.

Por un llamado al 911, llegó personal de la Comisaría 23ª, se entrevistó con la víctima y solicitó una ambulancia del Sempro. La fuente informó que los médicos examinaron al hombre y resolvieron no trasladarlo a ningún centro de salud, dado que la herida que presentaba era superficial y no revestía de gravedad.

Fernández “vio a dos personas ingresar al barrio. Se acercó y uno de ellos le hizo frente y lo atacó con un arma blanca, provocándole un corte en el brazo. No se pudo identificar al sospechoso porque el damnificado no aportó datos ni características de él. Tampoco ha hecho la denuncia”, comentó una fuente de la Comisaría 23ª.

Señaló que un grupo de policías realizó un rastrillaje con canes en el barrio para dar con los delincuentes, pero el procedimiento dio resultado negativo. “Realizaron recorridos de prevención en la zona e hicieron un operativo de identificación de personas para ubicar a los responsables, pero tampoco hubo novedades”, dijo.

Por último, resaltó que trabajarán de oficio y que, si bien el barrio privado cuenta con un sistema de cámaras de seguridad, estas no funcionaban en el momento en que sucedió el hecho investigado. Un compañero del lesionado, quien prefirió no dar su identidad, le contó a El Diario que las cámaras de seguridad sí funcionan correctamente, y explicó que su colega fue atacado en un “punto ciego” del predio, es decir en un sector que no alcanza a ser tomado por las filmadoras.

El viernes era el primer día que Prevención San Luis trabajaba en el mencionado barrio. Según el empleado, por quejas y sospechas de los vecinos la empresa de seguridad privada que trabajaba anteriormente fue reem-

plazada. “Se cree que quienes vigilaban antes acá eran quienes tenían conexión con los delincuentes”, refirió.