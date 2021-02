Potrero afinó la puntería y goleó a Newbery en La Punta

Dicen que la venganza es un plato que se come frío. Y así lo disfrutó Defensores de Potrero de los Funes, que ayer goleó 4-2 a Jorge Newbery en La Punta. Hace dos semanas, el "Pitojuán" le había ganado 5-2 en Villa Mercedes, pero esta vez fue el elenco serrano el que festejó por partida doble: victoria y punta en su zona en el Regional Amateur.

La tarde no empezó de la mejor manera para el local. A los 5' Alfredo Valdez, en su afán por rechazar un centro de Brian Inostroza, no hizo más que mandar la pelota al fondo del arco y darle la ventaja parcial a Jorge Newbery. La derrota lo dejaba afuera de la competencia al celeste y blanco, que no hacía pie en el partido y se veía desbordado por un elenco mercedino que entró más concentrado; pero de la misma manera que llegó el gol de la visita, apareció la tranquilidad para el dueño de casa. Fernando Presedo dio un rebote largo y la pelota le pegó a Franco Guzzo y se metió en el fondo: 1-1. De ahí en más el cotejo se emparejó. Los dos cambiaban golpe por golpe y en la zona de gestación nadie pagaba peaje.

A los 25' hubo una jugada que le hizo dar un vuelco al partido. Alfredo Valdez y Renzo Orozco fueron a disputar una pelota en la zona media, y el volante de Newbery se llevó la peor parte: fractura de tibia. Sus compañeros sintieron el impacto por la baja del hombre que era el equilibrio y comenzaron a cometer errores que pagaron muy caro. Y a tres minutos de la finalización de la primera parte, Ignacio Aman habilitó a su hermano Francisco, este metió una pelota bárbara para Pablo Camargo, que no fue egoísta y dio una exquisita asistencia para que José Gutiérrez pusiera el 2-1 para Potrero. Así se fueron al descanso.

El complemento fue vibrante. De ida y vuelta. Con muchos goles y tres expulsados. Primero se fue a las duchas Joaquín López en Newbery. Después, Francisco Aman aprovechó un error en la salida de Axel Torres, le robó la pelota y puso el 3-1. Diez minutos más tarde, José Pereyra le sacó rédito a una asistencia exquisita de Juan Morales —que ingresó en el complemento— para poner el 4-1. Pleito liquidado. Llegaron las expulsiones de Morales y Ezequiel Vega, uno por bando. Parecía que iban a venir más goles de Potrero, pero Torres con un tiro libre preciso achicó la brecha y descontó para Newbery.

Fue una tarde con goles y expulsiones. Potrero se fue festejando la victoria y que llegó a la cima de su zona. Jorge Newbery se fue masticando bronca y preocupado por la lesión de Orozco.