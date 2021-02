—¿Cómo definirías la esencia de la Ruta de la Seda?

—Por un lado, de carácter histórico. Fue la gran ruta comercial de la humanidad durante muchos milenios, nos precede completamente y nos habla de un lugar que tiene muchísima historia. La Ruta de la Seda es el lugar donde se desarrolló gran parte de lo que conocemos como humanidad o civilización y de lo que no sabemos nada. Por otro lado, en lo personal, descubrí la hospitalidad increíble de la gente que me crucé y que me dio todo, me alojó en sus casas, me ayudó, me llevó de viaje y dejó de hacer cosas por mí. Una hospitalidad inusitada, al punto que yo ya no sabía cómo reaccionar y, para mí, es el gran distintivo de la gente en Oriente.

—Te quedaste fascinado con Afganistán. ¿Qué destacarías como lo más atractivo de ese país?

—Afganistán es adictivo, un país al que volvería sin lugar a duda. Y tengo que aclararlo: no lo recomendaría como destino porque está en guerra, es peligroso y puede explotar una bomba en cualquier momento. Aun así, en mi experiencia, el país te atrapa, fascina. Es una fiesta de estímulos, colores, gritos, voces y sabores. Es imposible mantenerse indiferente. Me acuerdo de salir a la calle en Kabul y ni bien poner un pie en la vereda cruzarme con un pastor con unos corderos caminando por el medio de la avenida, mientras al lado le pasaban autos a toda velocidad.

—En el libro das cuenta de las numerosas contradicciones que albergan casi todos los pueblos del mundo. ¿Qué te resultó lo más difícil de entender?

—Todos tenemos contradicciones. Sería no solo raro, sino hasta poco saludable no tenerlas. De todos modos, hay muchas cosas muy difíciles de entender; sin embargo, siempre trato de entenderlas. En Afganistán es muy chocante que haya mujeres con burka, el velo que cubre absolutamente todo, incluidos los ojos. En otros países musulmanes hay diferentes tipos de velos. Es duro incluso intentar entenderlo.

—La sola alusión a los nombres Maradona y Messi funciona como un mágico conjuro abrepuertas. ¿Cuántas veces los mencionaste en tu viaje de 14 meses?

—Millones. Siempre cuento que estaba haciendo dedo en Irán con Ling, una amiga de China, que —es una obviedad decirlo— es un país de importancia geopolítica, histórica, cultural y económica muchísimo más trascendente que Argentina y, sin embargo, cada vez que nos levantaba un camionero iraní le preguntaban a ella: "¿De dónde sos?". Respondía "de China" y le decían "Ah, ok". Y luego me preguntaban a mí. Yo decía "de Argentina" y empezaban a viva voz: "¡Argentina! ¡Messi! ¡Maradona!". Me abrazaban, me pedían sacarnos selfies, me invitaban a todos lados. Al final ella, un poco en broma y un poco en serio, se enojaba y me decía: "Soy de un país mucho más importante que el tuyo y nunca nadie me dice nada. Vos, apenas decís 'Argentina' la gente te abraza y te pregunta por Maradona; es increíble"