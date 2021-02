Emilia Isgró: un vestido, una mujer

Emilia Isgró no concibe que haya un vestido sin dueña. Para la diseñadora puntana cada traje que pasa por sus manos debe ser pensado y milimétricamente confeccionado con la mirada puesta en una persona en particular, su tipo de cuerpo y, sobre todo, su personalidad.

Con ese pensamiento, la diseñadora confeccionó un vestido para Nicole Neumann que ilustrará las páginas de la revista Nubilis en una edición especial por el 60 aniversario. Estará en los puestos de revistas a finales de marzo.

“Cuando hago un vestido me cuesta si no lo diseño pensando en la persona”, explicó la puntana de 35 años. Y agregó: “Esa es una de las cosas que hoy en día me aporta mucho, el tener una entrevista cuando viene una novia y hacerle en el momento los bocetos con las distintas variantes para que ella se vaya con varias opciones”.

Sin embargo, sus dibujos no siempre fueron tan elegantes ni pensados para clientas reales. Desde pequeña Emilia sueña con diseñar y crear ropa. Algo que hacía ocasionalmente en una máquina de coser de juguete que le prestaba una amiga de la infancia cuando iba a su casa.

La diseñadora recordó que en los horarios de la escuela, o cuando llegaba a su casa, dibujaba y tenía cuadernos repletos de figuras humanas "muy básicas" porque no tenía idea de morfología. Eran bocetos simples, pero que le permitían hacer prendas y recortar telas que luego cocía en lo de su compañera.

Una vez que Emilia terminó el secundario, no dudó ni un segundo y se inscribió en la escuela de diseño de Roberto Piazza en Córdoba. Juntó sus dibujos y su poco conocimiento de costura y se mudó a la provincia vecina.

“Cuando volví, con otras dos diseñadoras creamos ‘Diseño en movimiento’, hacíamos ferias en distintos lugares de la provincia y convocábamos a otros diseñadores y creadores. También exponíamos y vendíamos nuestras prendas. Al mismo tiempo daba clases en una escuela”, relató.

En cuanto pudo ahorrar y empezar a hacerse un nombre dentro del mundo de la moda local, Emilia abrió su propio atelier y se dedicó, en una primera instancia, a confeccionar prendas “prêt-à-porter”. “Empecé con ropa de día y después me volqué a la alta costura con vestidos de fiesta. Finalmente, hace un par de años que me dedico especialmente a las novias”, explicó.

Con la pandemia y la imposibilidad de hacer fiestas de casamiento, la mujer se dedicó a hacer delantales y barbijos que donó para el personal de salud. Además, continuó con las entrevistas a las novias a través de videollamadas, para que, en cuanto se pudiera retornar a la normalidad, comenzaran con la confección de los trajes.

Para la diseñadora su apuesta más fuerte está en la provincia, donde considera que hay mucho talento. “Acá hay un montón de cosas por hacer en la parte de diseño de moda y de vestuario porque han surgido cosas interesantes como películas y novelas. Si se pudiese volver a trabajar con eso sería un sueño para mí”, finalizó.

El bordado de Nicole

Backstage. El porte de Nicole.

En la 60 edición de la revista Nubilis saldrá entre sus páginas un traje creado y confeccionado por Emilia. Se trata de un vestido con un corte semisirena, escote americano y bordados hechos a mano que mostrará Nicole Neumann.

A principios del año pasado, Emilia recibió la invitación para formar parte de esta nueva edición especial que incluye a diseñadores de todo el país. Ella es la única representante de San Luis. Inmediatamente, se puso a pensar diseños, géneros y tipos de telas acordes para el vestido a presentar.

Una vez definido quién sería la modelo, fiel a su estilo de confeccionar trajes pensando en la persona que lo va a utilizar, la diseñadora comenzó a coser y bordar días enteros durante tres meses para terminar el vestido.

“En todo momento pensé en Nicole y lo que ella sugeriría. Destaqué su figura esbelta con una espalda muy baja y utilicé un crep italiano”, explicó Emilia a ETC.

Hace poco más de una semana, la autora viajó a Buenos Aires para hacer la producción fotográfica en un barrio privado de Tigre. Allí le incorporó al vestido un tocado realizado por la diseñadora puntana Mabel Van der Veen, creadora de Ámbar Tocados.

Ahora resta esperar a que la revista vea la luz a finales de marzo para que el vestido de Emilia recorra los atelier y casas de novias de toda la Argentina.