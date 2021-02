Sirur sigue superándose y va a cruzar el dique Boca del Río

El joven deportista puntano que padece paraplejía, Sirur Maluf, sigue demostrando que no hay obstáculos para hacer lo que realmente ama. Esta vez, el nadador participó del Triatlón San Luis realizado en el Club Náutico y de Velas "El Pinar", en la localidad de La Florida. Y el sábado continuará con su proyecto y cruzará el dique Boca del Río.

"La competencia arrancó a las 8 de la mañana, yo participé con un equipo en posta. Hice la parte de natación y recorrí 750 metros en 25 minutos, aproximadamente. Llegué un poco atrasado porque entré tarde al agua, pero eso no impidió que dejará todo de mí", contó Sirur, quien día a día busca nuevas metas para autosuperarse.

El nadador formó parte de un equipo en el que participó su amigo Jorge Gerónimo en la parte de ciclismo y su entrenador personal, Elías Villegas, en pedestrismo.

"Elías me guía en el agua, con él estamos haciendo el proyecto 'Uniendo con esperanza mi pueblo', que consiste en atravesar los espejos de agua de la provincia de San Luis. Él me acompaña en todo, me asiste en kayak y también es el representante de la fundación Remos Rosas y de Jóvenes Solidarios, que siempre están acompañándonos en todos los cruces de embalses", explicó Sirur.

El deportista describió la experiencia del triatlón de La Florida como "fabulosa y fantástica". Es la quinta vez que Sirur participa de una competencia de estas características.

"El triatlón, como el acuatlón, se disfruta muchísimo porque es un ambiente muy saludable y muy lindo. Te contagiás de buena energía y de esas ganas de hacer deportes", expresó. Además, el nadador mencionó que la organización de la competencia fue "impecable".

"Le agradezco a Silvana Argüello (organizadora), al Gobierno de la Provincia y a la Municipalidad de El Trapiche por haber permitido que el evento saliera lo mejor posible", sostuvo.

Sirur comentó que él no compite contra sus oponentes, sino que se enfrenta a él mismo. "Por mi experiencia, siempre cuando una persona se siente mal o la vida la pone en situaciones difíciles, recomiendo que haga deporte, porque es la salida a todo. El deporte te cambia el estado de ánimo, canalizás las emociones de una manera distinta y mejor. Si te sentís mal hay que hacer deporte, buscar una disciplina, conectar y llevarla a cabo, es algo muy saludable y te ahorrás muchísimo dinero en píldoras", indicó el joven.

Aparte de competir en eventos de estas características, Sirur tiene su proyecto para llevar un mensaje de esperanza a todos los rincones de San Luis. El lunes pasado iba a cruzar el dique Esteban Agüero, pero tuvo que suspender la actividad para evitar correr riesgos por el estado del embalse.

"Tuvimos que posponerlo porque San Luis Agua no me habilitó, dado que había crecidas por las lluvias recientes. Ese dique crece demasiado y arrastra troncos y residuos. Por ese motivo no nos habilitaron para atravesarlo y además llovió, pero eso no nos impide atravesar los diques, hemos cruzado con tormentas y lluvias", explicó.

Como tiene que esperar cierto tiempo para cruzar el Esteban Agüero de manera segura, decidió trasladar la travesía y realizarla mañana en el dique Boca del Río.

Sirur nadó por quinta vez en un triatlón y dice que su mayor oponente es él mismo.

El proyecto de Sirur comenzó en 2017 y cada actividad está dedicada a alguien o a alguna causa. Después de la pausa por las medidas preventivas por la pandemia, el 26 de enero cruzó el dique Saladillo en forma de homenaje a las víctimas que dejó el coronavirus.

El objetivo del joven es cruzar 21 espejos de agua de la provincia y ya lo logró en los embalses de Nogolí, Paso de las Carretas, Cruz de Piedra, Piscu Yaco, San Felipe, La Florida, Las Palmeras, Parque Costanera Río V, Potrero de los Funes, La Huertita y Saladillo. Durante el 2020 solo pudo atravesar dos diques durante el verano, dado que después las autoridades nacionales y provinciales declararon la cuarentena y tuvo que suspender sus travesías.

Sirur busca enviar un mensaje de autosuperación, de esperanza y ser un ejemplo para otros chicos que padezcan condiciones como la suya. Tuvo un accidente en Villa Gesell hace ocho años y sufrió cuadriplejía. Sin embargo, con rehabiltación, ejercicios, paciencia y mucha voluntad logró recuperar el movimiento en sus brazos, que ahora le permiten disfrutar de las brazadas en los espejos de agua de la provincia.

El deportista tiene una filosofía de vida que se basa en mantener una actitud positiva todos los días y especialmente ante las circunstancias más difíciles. "Cada cosa que a uno le pasa es un aprendizaje, una lección de vida. Hay que tener paciencia que todo va a estar bien", dijo con tranquilidad.