Víctima pide que desalojen a su abusador, quien usurpó su casa

Una joven de 23 años, quien en 2016 denunció a R.N.C, su progenitor, por abuso sexual, ahora pide que sea desalojado de la vivienda de su madre, que usurpó tras la muerte de la mujer, ocurrida en febrero del año pasado.

Alejandro Anriquez, abogado de la víctima, aseguró que “ella tiene un botón antipánico pero, por su seguridad, en enero debió irse a vivir a Buenos Aires. Tuvo que hacerlo porque el abusador, además de apropiarse de la vivienda, violó en reiteradas oportunidades la orden de restricción, amenazó e intentó golpear a mi defendida”. Actualmente la joven vive con su novio en la casa de sus suegros y, por la situación que atraviesa, debió abandonar su puesto de trabajo y la carrera de Psicología que cursaba en San Luis.

El letrado señaló que solicitaron el desalojo del hombre, pero consideró “algo increíble” que “desde el Juzgado de Familia plantean que, a pesar de que ella tenga un botón antipánico, tiene que convivir con el abusador en la misma casa y si hay necesidad, debe accionar el botón para que alguien vaya”.

A través de una resolución, el 1° de febrero pasado la jueza de Violencia, Ana Alejandra Ponce Navelino, ordenó una prohibición de acercamiento y de contacto para ambas partes por seis meses y las intimó a realizar tratamiento psicológico. La magistrada, en el mismo escrito, señaló que no dio lugar al pedido del abogado dado que “la denunciante, quien solicita la exclusión del presunto agresor y su reintegro al hogar, afirma de manera expresa que hace larga data no habita allí, no existiendo convivencia alguna con el denunciado hace por lo menos cuatro años”.

“Yo consulté si el abusador, al no tener ningún vínculo de convivencia con la madre de la chica, tiene derechos sobre la casa, y un director de Viviendas me dijo que no. Ella vivía un día cuidando a su abuela que estaba enferma y otro en su casa cuidando a su madre, quien también estaba enferma. Cuando murió su abuela tuvo que hacer todos los trámites correspondientes porque nadie la ayudó, y esos días que estuvo ausente el abusador aprovechó para apropiarse de la casa que está ubicada en el barrio 144 Viviendas”, relató el abogado.

Abusos reiterados

En 2016 la víctima denunció que su progenitor había abusado de ella desde los cuatro hasta los quince años. La mayoría de los ultrajes narrados ocurrió en la vivienda familiar cuando su madre salía. Sin embargo, para la chica el detonante para contar y denunciar las aberraciones a las que la sometía R.N.C fue un episodio ocurrido en un hotel de Buenos Aires. Relató que había viajado hasta allí junto a sus padres y a su hermano menor, a quien le tenían que hacer unos estudios.

Dijo que en esa oportunidad su madre y su hermano estaban en el hospital mientras que ella había quedado en el hotel al cuidado de su padre, cuando el hombre abusó de ella una vez más. Luego, al ir al centro médico, le contó a su madre todo lo ocurrido y al llegar a San Luis realizaron la denuncia y lograron que el hombre fuera excluido del hogar.

Finalmente, en septiembre del año pasado, R.N.C fue procesado sin prisión preventiva por “Abuso sexual gravemente ultrajante y doblemente agravado por el vínculo y por la relación de convivencia preexistente”. Por último, Alejandro Anriquez —abogado de la víctima— resaltó que están a la espera del inicio del juicio dado que, a su entender, ya ha pasado demasiado tiempo y la Justicia no ha avanzado en la causa que tramita en el Juzgado Penal 2 de San Luis.