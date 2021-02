Transpuntano: mejorarán las frecuencias de cara a las clases

Atentos al inminente comienzo de clases presenciales, que será el 1° de marzo, Transpuntano informó que, entre la semana que viene y la otra, sumará aproximadamente 30 colectivos a sus recorridos diarios. En total estiman que, para esa fecha, tendrán más de 70 unidades en circulación. De esta forma, afirmaron que reducirán los tiempos de espera en las paradas entre 5 a 45 minutos, según la línea.

La empresa de transporte urbano de la capital puntana tiene previsto incrementar las frecuencias ante el nuevo ciclo lectivo 2021, que tendrá carácter presencial en aquellos establecimientos que así lo permitan. "Si bien hoy contamos con una mejora considerable con respecto a la cantidad de tiempo de espera por los cambios de recorrido, vamos a estar reforzando una parte la semana próxima y otra la primera semana de marzo", comentó el gerente de Transpuntano, Claudio Grippo.

Aseguró que la posibilidad de "volver a tener en la calle la cantidad de unidades con la que se trabaja en época escolar existe por el regreso de las vacaciones de muchos conductores que se da en enero y en febrero por la merma que hay en el uso del transporte".

"Ahora tenemos más de 40 colectivos en circulación. La semana que viene sumaremos entre 50 y 55 y para el 1° de marzo, entre 70 y 72. Esta es la cantidad que se necesita para cubrir el servicio", aclaró.

Asimismo, se incrementará la frecuencia de los coches, disminuyendo la espera entre 5 y 45 minutos. "Cada línea, tanto ida y como vuelta, tiene un diagrama distinto por la cantidad de gente que la usa. Tenemos 12 líneas con 24 recorridos y cada uno con una diferencia considerable. Por ejemplo, la OK bajará de 30 a 12 minutos de demora entre colectivos. En la A tenés 5 minutos menos, en la BCG 13, en la E 39 minutos y en la E1, 45 minutos menos. Antes tenían entre 65 y 90 minutos de espera en las líneas E y E1, y bajan a 26 y 45 minutos respectivamente", especificó. Agregó que la reciente modificación de los recorridos en algunas líneas mejoró "muchísimo el tiempo de demora entre unidades".

Además, Grippo comentó que la capacidad se ocupará hasta el 80 por ciento, como a nivel nacional. "Podrá viajar gente parada. Tenemos la expectativa de que, en muchos casos, con los horarios de comercio de corrido y los diferentes turnos que van a establecer los colegios para el ingreso y el egreso de los estudiantes, no exista el caudal ni el aglomeramiento que teníamos en años anteriores a la pandemia", manifestó.

Podrán viajar pasajeros parados. Tenemos la expectativa de que no exista el aglomeramiento de gente de años atrás (Claudio Grippo)

Nivel financiero

"El transporte en general sigue siendo afectado por una cuestión básica, todas las empresas tienen una nómina de empleados que no ha sido reducida. Y aunque volvamos a cortar la cantidad de boletos de antes de la pandemia e incluso con los subsidios que se tienen a nivel nacional, no se llega si no es con la ayuda del accionista mayoritario, como es en nuestro caso, la Municipalidad. Va a ser muy difícil poder hacerlo independientemente de que tengamos una nueva normalidad", expresó Grippo.