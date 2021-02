Piden prisión perpetua para dos acusados de matar a su patrón

Para el fiscal Ernesto Lutens y el abogado de la familia de la víctima, Iván Coria, todo, desde las pruebas recolectadas por los investigadores hasta la palabra de los acusados, indica que César Romero y Florencio Ramos asesinaron a golpes a su patrón, César Crispín Etchart, la noche del 13 de enero de 2018, en un campo cercano a Arizona. Y, a su entender, el móvil del crimen quedó expuesto a través de las numerosas declaraciones de testigos que dijeron que el hombre no tenía una buena relación con sus peones y, en particular, con Ramos, con quien renegaba y discutía a diario. Por eso, les solicitaron a los jueces de la Cámara Penal 2 de Villa Mercedes que ambos sean condenados a prisión perpetua.

Los defensores, en cambio, argumentaron que de contundentes las pruebas ventiladas durante el juicio no tienen nada. El abogado de Romero dijo que si la evidencia apunta hacia un lado, es hacia el otro acusado y el representante de Ramos dio a entender que no investigaron como debían, porque no se ocuparon ni siquiera de evaluar otras hipótesis, solo se centraron en señalar a los empleados rurales como los asesinos. Ambos letrados requirieron, entonces, la absolución.

Iván Coria, el representante de la familia Etchart, dijo que todo se trató de un plan pensado para matar al encargado de la estancia Villa Luján. Un plan en el que hasta las mentiras y las contradicciones en los relatos de los acusados tenían un por qué: sembrar las dudas.

"Fue un homicidio perfectamente planificado. Conocían los movimientos de su patrón, sabían de su carácter, sus limitaciones físicas y sabían que ese día iba a recibir visitantes en su estancia. El plan era perfecto", subrayó. Y lo hicieron golpeándolo "cruelmente con palos resistentes que estaban en la estancia". Explicó que actuaron a traición, porque cuando atacaron al hombre de 73 años, él estaba en absoluta indefensión, no podía oponer resistencia.

A eso, el fiscal le añadió que es imposible que un homicidio de esas características haya sido obra de una sola persona. El trabajo de asesinar a un hombre, luego colocar su cadáver en el habitáculo del acompañante de su camioneta, volver caminando unos 4 kilómetros al casco de la estancia durante la noche y lavar la ropa con sangre se trata de algo cometido por dos individuos, dijo y descartó la participación de un tercero.

La varilla ensangrentada y quebrada en un extremo que la Policía halló fuera de la casa de la víctima, a escasos metros de donde vivían los acusados, la cuerda y las bolsas de residuos idénticas a las usadas para maniatar el cadáver y cubrirlo, encontradas en las viviendas de Etchart y sus peones, señalan a Romero y Ramos como los homicidas.

A su turno, en una exposición que sobrepasó las dos horas, Marcos Juárez, el abogado de Romero, indicó que no existieron contradicciones en lo que declaró su cliente. "A una persona se la castiga por los actos, no se la trae a un proceso ni mucho menos se la condena por cuestiones de personalidad. Las contradicciones terminan siendo un elemento de carga", refirió.

El tribunal, compuesto por los jueces Daniela Estrada, María Silvia del Castillo de Insúa y Aníbal Atilio Astudillo, informó que darán a conocer su veredicto el próximo miércoles, a las 13:30.

También explicó que el cadáver pudo ser manipulado tranquilamente por una persona, por las características físicas de la víctima, quien no medía más de 1,60 metro y pesaba alrededor de 60 kilos. Y dijo que esa persona es el otro acusado, porque la huella de pisada detectada junto al vehículo donde estaba Etchart coincide con la de Ramos.

Víctor Endeiza, el representante de Ramos, en cambio, señaló que no hay indicio para condenar al joven, ni siquiera ninguno que indique que el crimen fue en la estancia. "La pericia da cuenta de un hecho con abundante sangre. Es evidente que ha sido un escenario de un sangrado enorme, pero en el campo Villa Luján no encontraron ni una sola gota de sangre de Etchart", subrayó.