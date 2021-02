La convivencia absoluta y natural

La travesía comenzó el 31 de diciembre de 2020 antes de que el reloj marcara las doce para darle la bienvenida al nuevo año. El cineasta Martín Casas acomodó su equipaje en su motocicleta y emprendió un nuevo viaje hacia un destino incierto. Recibir el 2021 en la ruta fue su deseo más fuerte y lo logró con grandes resultados y proyectos.

Durante el viaje se le cruzaron un centenar de destinos, pero uno de ellos lo cautivó más. La Villa de Merlo lo conquistó con sus encantos, no solo naturales, sino también culturales, dos atractivos que fascinaron a Martín de entrada.

Al llegar a Merlo, luego de varios imprevistos como una parada obligada en el campo por imperfecciones técnicas, se contactó con Juan Gilli, el fascinante pintor de la localidad que lo alojó en su casa sin ningún problema. La estadía del cineasta estuvo acompañada por su fiel compañera, la cámara de video que filmó cada paso del pintor tanto en su vida cotidiana como profesional.

El registro de aquellos días juntos se pueden observar en "Ser color", el documental que hoy se presentará a las 19 en el museo Casa del Poeta. Como fueron limitados, los lugares ya se agotaron, pero esperan confirmar una nueva proyección para el viernes y el sábado. La entrada es gratuita.

Durante noventa días, Gilli estuvo acompañado por una cámara todo el tiempo. Una experiencia novedosa y extraña, pero que disfrutó con constancia. "Fue muy extraño verme desde arriba. Me sentí como Jim Carrey en la película "The Truman Show" porque no solo abarcó lo artístico, sino que también se filmó lo personal", contó el pintor que vive rodeado de arroyos, sierras y vegetación, sus musas más importantes.

"Hubo algo de su trabajo que me motivó y me pareció digno de ser mostrado. Me interesó su relación con la naturaleza, su conexión absoluta con el entorno y cómo logra llevarlo a la máxima expresión", explicó el director que se quedará en la localidad hasta la semana que viene.

La dupla confirmó que lo que se verá hoy serán cuarenta minutos de un documental que todavía no concluye. Algunos detalles están en edición y a fines de abril, Martín volverá a la casa de Juan para culminar con ellos.

"Son 40 minutos de un corte tentativo porque cuando lo vuelva a agarrar quizá haya cambios. Mostraremos una primera mirada del documental que tiene música, sonidos, trabajos de edición, pero le faltan algunos retoques", adelantó Casas.

Martín destacó que es la primera vez que se interna tanto tiempo con un artista plástico para contar su vida y que la experiencia la vivió en dos facetas: el plano profesional como documentalista, en donde encontró sus ganas de mostrar el trabajo y el talento de Gilli; y un plano personal, en el que destacó el vínculo que se generó entre los dos y que se visualiza en el audiovisual.

"Admiro la valentía de Juan, la confianza de abrir las puertas de su casa y compartir la vida con otra persona que conoció de casualidad. Fue un desafío arduo, pero muy interesante", concluyó el cineasta.

DÍA: Hoy

HORA: 19

LUGAR: Museo Casa del Poeta, Merlo

ENTRADA: Gratis