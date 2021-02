JAF: "Trato de ser auténtico"

En una gira que lo llevará por todo Cuyo, Juan Antonio Ferreyra se presentará este viernes en Lo de Peky, a las 21:30. Antes dialogó con Etc. sobre sus recuerdos en San Luis, su carrera en cuarentena y cómo se desenvuelve dentro y fuera del escenario.

—¿Cómo estuvo el 2020?

—La reclusión obligatoria nos tomó a todos por sorpresa y en abril la gente estuvo con muchas incógnitas, preguntas sin respuestas. Cuando llegó junio y julio los argentinos estábamos con grandes lastimaduras emocionales porque no podíamos hacer lo que realmente nos apasionaba ni ver a nuestros seres queridos. En mi caso, siento que cualquier artista dice cosas desde lo lírico y emite sonidos con los que la gente se refleja como en un espejo, y es necesario encontrarse con ellos en el escenario. Cuando eso no sucede en modo presencial, la cosa se dificulta.

—¿Te acomodaste a los recitales por streaming?

—Intenté, pero no funcionó. No me gustó lo presentado ni tampoco vi satisfechos a quienes estaban del otro lado. Se notaba una falta de tacto, el calor del público y lo que eso significa. En el momento en que volvimos a tocar en vivo las funciones se multiplicaron. Entre noviembre y enero realicé cincuenta shows y los mismos seguidores me dieron a entender que se necesitaba el calor humano, aunque ahora cuidándose más de lo normal.

—¿Tenés algún recuerdo de San Luis?

—Siempre que puedo trato de regresar a esa provincia que tiene unos encantos maravillosos. Cada vez que voy me acuerdo de la primera vez que fui, cuando tocaba con mi grupo Marrón, hace más de cuarenta años. El show fue en El Volcán, donde acompañamos a Yaco Monti en un show muy íntimo. Luego un amigo me llevó a pasear por diferentes lugares en los que antiguamente habitaban los pueblos originarios. Me fui muy sorprendido, no solo por la historia detrás de cada recorrido, sino también por el encanto de sus paisajes. Ni hablar del público puntano, que es una maravilla aparte, digna de destacar.

—¿Qué van a escuchar los puntanos esta vez?

—Soy de los que llega al escenario sin nada preparado. Enchufo la guitarra y dejo que la noche me lleve. Tengo algunas canciones que no puedo dejar de tocar porque el público se enoja, pero después salen cosas al azar. Tengo una gran confianza con quienes me escuchan, soy espontáneo y eso saca a relucir mi verdadero yo, que es 100% auténtico. Cuando me ven arriba del escenario no solo ven a JAF, sino también a Juan. El músico es solo una pequeña parte de lo que soy como persona, y trato de mostrarme tal cual soy en donde me presente.