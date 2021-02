Franco Viteri expone su muestra fotográfica "Aires puntanos"

Para Franco Viteri, el mundo se divide en dos: el cotidiano, donde la gente se casa, tiene hijos y va a trabajar todos los días a la misma oficina; y el de los hobbies, donde las líneas de tiempo y espacio se borran y guardan las pasiones que solo salen a la superficie en los espacios de dispersión. Es en esos momentos cuando el joven toma su cámara y captura la exactitud en la que un destello de luz se refleja sobre un río de San Luis o en la que la luna se posa entre las copas de un espinillo.

Durante todo febrero una galería virtual de sus fotos estará disponible en las redes de la Casa de San Luis. Todas las semanas habrá una serie de diez nuevas tomas realizadas por el reportero y englobadas en la muestra que bautizó "Aires puntanos".

Franco inaugurará hoy la serie de exposiciones virtuales del 2021 organizadas por la embajada puntana en Buenos Aires y que cambiará mes a mes de expositores, entre artistas plásticos y fotógrafos de toda la provincia.

Tengo imágenes de escenarios locales como ríos, sierras, edificios y de todo lo que San Luis tiene para ofrecer". Franco Viteri, fotógrafo y expositor de la muestra "Aires puntanos".

La muestra tendrá exclusivamente imágenes de paisajes de San Luis. "En 2020 hice mucho turismo interno y aproveché la oportunidad para sacar fotos", contó el joven de 37 años, quien nació en Mendoza pero vivió toda su vida en la provincia.

Franco se enteró de la muestra virtual de casualidad y fue gracias a la insistencia de un amigo que se animó, por primera vez, a exponer sus imágenes. El artista relató: "Estábamos hablando y me dijo que le gustaban mis fotos. Yo no quería exponer porque no soy fotógrafo profesional. Hasta que me decidí, envié mis fotos a la Casa de San Luis y determinaron publicarlas".

Los trabajos del artista van desde paisajes naturales con la caída de un río, el filo de las sierras y el atardecer a la orilla del dique La Florida, hasta fragmentos de construcciones emblemáticas de la provincia, como Terrazas del Portezuelo y la cúpula de la Catedral. A diferencia de su forma de hablar, que es un tanto acelerada y sin pausas, las imágenes son pacíficas y armónicas.

"Uno tiene su vida, a lo que se dedica. Y después hay algo que no tiene nada que ver con eso, pero que nos gusta. Hay un mundo que es el real, donde todos trabajamos y pagamos cuentas; y otro que llevamos en la cabeza, que es uno más de sueños; eso es la fotografía para mí", reflexionó Franco, quien trabaja en un estudio jurídico y en sus tiempos libres toma la cámara y se escapa a su universo de sueños.

Su primer contacto con la fotografía fue hace tres años por diversión y de a poco comenzó a formarse a través de videos de YouTube. "Me animé a jugar con la luz, con las sombras, a contraluz y cada año iba aprendiendo cosas nuevas. Recién estoy iniciando, no soy profesional pero me gustaría hacer más fotografías de calle, rostros y un montón de cosas que todavía no hice".