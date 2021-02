La vacunación contra la aftosa fue positiva

Entre el 13 de octubre y el 12 de diciembre de 2020 se desarrolló en todo el país la segunda campaña de vacunación contra la fiebre aftosa. “El balance para San Luis fue muy positivo porque de los 639.078 animales que se iban a inmunizar logramos 621.931. En porcentaje estamos hablando de un 97,2 por ciento”, especificó Oscar Cheratto, jefe del Subprograma Producción Pecuaria y titular de la Comisión Provincial de Sanidad Animal (Coprosa), en representación del Ministerio de Producción.

“El 29 de diciembre tuvimos una reu-nión con los integrantes de la Coprosa técnica. Analizamos la segunda campaña de vacunación obligatoria que es la de menores, donde se vacunan todas la categorías ovinas, menos vacas y toros. Los números que presentó el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) en ese momento indicaban que el 88 por ciento de los productores que estimábamos que iban a vacunar se había logrado”, contó Cheratto y agregó que en ese momento decidieron prorrogar la iniciativa hasta el 5 de enero. “Dimos tres semanas más para que algunos centros ganaderos, unos casos puntuales, que venían un poco remolones pudieran completar la mayor cobertura. Una vez que se vencen los plazos, eventualmente para quienes no cumplen hay sanciones”.

Junto con aftosa se vacunaron terneras de entre tres y ocho meses contra la brucelosis. “En San Luis la iniciativa incluye la colocación de una caravana que las identifica como vacunadas”, especificó Cheratto.

Cheratto destacó el esfuerzo, el compromiso y la buena predisposición de los productores para llevar adelante la medida sanitaria en un año que consideran que fue muy especial. “No solamente por los protocolos que hubo que redactar para cumplir con este proceso, debido a la pandemia por COVID-19, sino también por los factores climáticos que la afectaron. Hubo zonas de sequía muy intensa por la falta de lluvias, y eso dificultó enormemente el movimiento de la hacienda”, afirmó y añadió que en esos momentos un productor deja de manejar en forma criteriosa a los animales y se enfoca en una intención de urgencia, para que sobrevivan los animales, y el estado del ganado se deteriora.

Otro factor negativo que tuvieron que enfrentar fueron los incendios. “En muchos establecimientos se quemaron corrales y estructuras que dificultaron el traslado de los animales y la práctica sanitaria”, afirmó.

“Además hubo brotes de rabia que fueron atendidos. Se aplicaron las dos dosis, durante esos días hubo que restringir el movimiento en lugares donde se habían declarado casos o animales con sintomatología nerviosa”, dijo el funcionario.

Cheratto explicó que si bien no hay focos declarados de rabia, es una enfermedad que “nos obliga a tomar medidas de prevención por eso invitamos a los productores a que vacunen e incorporen en el calendario sanitario la inyección antirrábica, de esta manera vamos a disminuir enormemente la posibilidad del avance viral”, aseguró y siguió: “Si por ejemplo se detecta un foco de rabia se establece un área alrededor del animal y quienes están dentro de ella no pueden realizar movimientos hasta que no apliquen la primera dosis. Después de tres semanas se aplica la segunda dosis, y después de treinta días más recién se puede habilitar el movimiento. Esto trae aparejados inconvenientes de tipo productivo y comercial. Entonces la mejor herramienta que tenemos es trabajar sobre los animales susceptibles, vacunándolos”.

La aplicación se puede hacer a través de los 19 centros ganaderos distribuidos en toda la provincia o en forma privada. “Pedimos que quienes lo hagan oficialicen los datos así se agrega en el calendario. Esta es una demanda que siempre hago como representante del gobierno provincial en las reuniones de Coprosa. Hay que continuar trabajando en esto porque el problema no pasó y tenemos la tendencia a relajarnos. El problema existe”, expresó.

Para los pequeños y medianos productores, aquellos que tienen menos de cincuenta vacas, el Ministerio de Producción tiene vigente la realización de los análisis gratuitos para detectar la brucelosis.

“Ellos tienen que contactarse con un veterinario acreditado, acordar los honorarios y la movilidad, pero el costo de laboratorio es gratuito. Tienen que enviar las muestras al Laboratorio del campo, allí se procesan y se devuelve el protocolo para que después puedan cargar los datos en el sistema sanitario del Senasa, este aspecto es muy importante”, aclaró.

Ayuda de la tecnología

En esta segunda etapa comenzaron a realizar el registro de datos de manera digital, a través de una aplicación instalada en el celular, que permite que aunque no haya señal en los campos una vez que los teléfonos recuperan la señal se cargan automáticamente.

“Esta nueva herramienta permite obtener los informes en tiempo real. Solo un grupo reducido de vacunadores logró usarla, pero el resto tendrá que incorporarla con el tiempo. La aplicación nos traerá ventajas ya que el papel es más lento de llenar, va de un lugar a otro hasta que se carga la información. Es voluntario en esta etapa y trabajamos para mejorar los procesos”, concluyó Cheratto.