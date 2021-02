Sin solución, continúa el paro de los choferes de Blanca Paloma

Por más de una hora y media, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) mantuvo una reunión con el delegado de la empresa Blanca Paloma, este martes por la mañana, pero no lograron ponerse de acuerdo y el paro de los choferes de Blanca Paloma sigue en pie. Este miércoles el conflicto cumplirá el sexto día consecutivo.

“Lamentablemente no se pudo llegar a un acuerdo y la retención de tareas continúa. La empresa sostiene que no tiene los montos para hacerle frente a la deuda que mantiene con los trabajadores, y el ofrecimiento que hicieron no quedó asentado en ningún acta”, indicó Iván Piñeiro, titular de la UTA San Luis.

El gremialista indicó que la firma ofreció abonar parte de la deuda dentro de diez días, pero que el ofrecimiento no contó con garantías.

El reclamo de los choferes se centra en una diferencia salarial del período septiembre-diciembre pasado y un bono de 20 mil pesos, que la empresa sostiene que será abonado con los próximos subsidios.

El conflicto podría extenderse a otras empresas que prestan servicio en el interurbano, luego de las reuniones que el gremio mantenga este miércoles en Concarán y en la ciudad de San Luis, precisó Piñeiro.

Por su parte, el representante de Blanca Paloma, Roberto Pérez, señaló que el paro que llevan adelante los trabajadores es “injustificado, agresivo y tendencioso”, al tratarse de un reclamo de una diferencia salarial del 40%, y que si bien continuarán con el diálogo para destrabar el conflicto también “hablarán con los asesores legales para ver qué medida tomar desde la empresa”.

