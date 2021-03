Sin descensos y en dos zonas: así se jugará el Torneo Federal A

Finalmente se definió parte del formato y dinámica que tendrá el Torneo Federal A 2021 en el que participan Juventud Unida Universitario y el Club Sportivo Estudiantes, y que entrega dos ascensos a la Primera Nacional, la segunda categoría del fútbol argentino. El torneo comenzará el segundo fin de semana de abril.

Los presidentes de la categoría se juntaron vía Zoom y coincidieron en demorar el inicio del certamen en dos semanas, ya que la fecha original estaba pautada para el 28 de marzo.

El campeonato no parará por la realización de la Copa América, se jugará solamente los fines de semana y tiene previsto extenderse hasta el 5 de diciembre, es decir que el torneo tendrá 7 meses de competencia.

El formato será en dos zonas (Norte y Sur) de 15 y 16 equipos respectivamente, y con encuentros de ida y vuelta. Esta conformación le ganó la pulseada a un torneo de 3 grupos dividiendo al país entre norte, centro y sur, que fue propuesta por el presidente de Deportivo Madryn.

En cada zona habrá 8 clasificados: los dos primeros de cada zona jugarán una final por el primer ascenso; del segundo al octavo se cruzarán de manera interzonal (es decir, el 2° de Norte vs. el 8 del Sur), y jugarán un partido en la cancha del mejor ubicado.

De esos cruces surgirán 7 equipos, que junto al perdedor de la primera final conformarán el octogonal final, que se jugará a partido único y en cancha neutral.

La idea de jugar en cancha neutral es evitar los desplazamientos desmedidos de los equipos de una punta a la otra del país, donde se tiene que invertir no solo mucho tiempo, sino también una erogación importante de dinero.

Esta propuesta fue presentada por Deportivo Madryn, que le tocó pasar 25 días fuera de su casa en etapa de definiciones, ya que si regresaba a su ciudad gastaba el doble en viajes y energías.

El Torneo Federal autorizó la baja de San Martín de Formosa, que no participará por las restricciones que puso su provincia por la pandemia de coronavirus y no tendrá sanción. Además, no habrá descensos al Regional Amateur durante esta temporada.

Con respecto a los refuerzos está prevista una ventana que comenzará el 26 de junio y se extenderá por 10 días. En ese período cada club podrá incorporar a 2 jugadores, por lo que tendrán que pensar muy bien sus planteles iniciales, ya que se puede cambiar muy poco.

Aún resta conocer qué clubes integrarán cada zona, aunque será muy similar a la conformación del último torneo. También falta definir el fixture de la competencia.