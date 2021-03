COVID-19: el grupo sanguíneo O brindaría una mayor protección

Estudios científicos realizados en Canadá, España e Italia sugieren que el grupo y factor sanguíneo de una persona podría determinar la susceptibilidad a contraer formas más severas de la COVID-19. La doctora en Bioquímica y docente e investigadora de la cátedra de Inmunología de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), Silvia di Genaro, explicó en qué consistieron dichos estudios y remarcó que si bien los resultados no son concluyentes, sirven "para seguir sumando evidencia".

"Son varios los estudios que se vienen haciendo con el propósito de poder explicar por qué la enfermedad COVID-19 se presenta con tanta diversidad en las diferentes personas", expresó Di Genaro.

La científica explicó que hay ciertos factores que ya se conocen que influyen en la manifestación de la enfermedad: la edad y otras comorbilidades como la diabetes, la hipertensión y la obesidad determinan que algunos casos sean más severos que otros.

En Canadá se realizó un estudio observacional, es decir que comparaba a personas que desarrollaban la enfermedad. "En esa búsqueda se analizaron los grupos sanguíneos como un posible factor a tener en cuenta. El estudio incluyó un número grande de participantes que debían contar con su grupo sanguíneo y con PCR. Así la muestra fue de 225.000 personas", manifestó.

"Pero —advirtió— no solo analizaron el sistema ABO, que son azúcares que determinan qué grupo sanguíneo tenemos según sus características. Hay otras moléculas en las superficie de los glóbulos rojos que son los RH, positivo si tiene una proteína determinada, y si no la tiene es negativo. También investigaron eso", indicó Di Genaro.

"Cuando evalúan la frecuencia de la infección, teniendo en cuenta el tipo de sangre, ellos ven que tener el grupo O otorgaba un cierto grado de protección, porque la frecuencia de personas infectadas que eran O era menor que otro grupo sanguíneo. Lo mismo sucedía con el factor negativo, podrían tener un rol protector. Y en cuanto a la severidad encontraron que las personas del grupo AB era más frecuente que desarrollaran la enfermedad de forma más grave", sostuvo.

Refirió a otro estudio, pero de laboratorio, que fue publicado en marzo de este año por la revista científica Blood Advances, en el que observaron si realmente el grupo A está predispuesto a la infección. "En ese estudio trabajaron con una secuencia de la proteína S del coronavirus que sirve para infectar a la célula y vieron si tenía la capacidad de interaccionar con células epiteliales, es decir, células similares a las que se encuentran en el pulmón, y con glóbulos rojos, y vieron que en realidad el virus no infecta al glóbulo rojo, sino que estos antígenos del sistema ABO no solo se encuentran en el glóbulo rojo, sino que también se expresan en el epitelio del pulmón. Aparentemente, por estos estudios ellos ven que podría unirse también a algunos azúcares del tipo A que se encuentran en el epitelio pulmonar", afirmó.

En otro estudio, publicado en la revista The New England Journal of Medicine, que tuvo la colaboración de siete hospitales de España e Italia, dos de los países más afectados por la COVID-19 en el mundo, se analizó a partir de un grupo de pacientes con la enfermedad y otro de control. Empezaron a comparar en el genoma de los infectados y de los que no qué diferencias había en las secuencias del ADN y encontraron que había en dos cromosomas: el 3 y el 9.

"En el 3 es en donde están codificadas una serie de proteínas que participan en la respuesta inmune, es decir, cómo cada uno de nosotros va a responder al virus. Pero vuelven a encontrar que las diferencias estaban en el cromosoma 9 donde justamente están codificadas esas enzimas que participan en la síntesis de los azúcares del sistema ABO, o sea que otra evidencia más de que alguna asociación podría haber entre el grupo sanguíneo que tenemos y la forma en que manifestamos la enfermedad", subrayó.

Di Genaro remarcó que estos estudios científicos sirven para sumar evidencia y sacar conclusiones y, si bien no son absolutamente concluyentes, "se podría decir que el grupo sanguíneo sería uno de los factores que participarían en esa predisposición en las formas en que la enfermedad se presenta en las personas. Sin embargo, esto no quiere decir que quienes sean del grupo O dejen de seguir las recomendaciones de cuidados".

Redacción - NTV