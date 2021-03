Las clases presenciales no han provocado riesgos sanitarios

A 21 días de la vuelta a las clases presenciales en 576 escuelas de San Luis, en cuatro establecimientos detectaron casos de coronavirus que no pusieron en riesgo las actividades, ni motivaron su suspensión. Los funcionarios de Educación hicieron un balance y notaron que los alumnos y docentes respetaron los protocolos sanitarios y utilizaron el equipo de cuidado, eso fue un motivo para que luego de dos semanas habilitaran las clases de educación física y actividades artísticas junto con los recreos fuera de las aulas.

El jefe del Programa Control de Gestión, Mariano Barrera, contó que de los 9 mil docentes que hay en San Luis ya se vacunó el 65%: “Hasta el viernes teníamos vacunados 6.650 docentes de los niveles obligatorios, un porcentaje bastante amplio que está por encima del 65%”.

“Hicimos un balance durante las tres semanas y fue altamente positivo; teníamos muchas expectativas por cómo se iban a desarrollar las clases presenciales en un contexto de pandemia con todos los cuidados y protocolos que se habían predispuesto”, contó el funcionario.

También explicó los avances que notaron en las escuelas durante las primeras semanas: “Hicimos un corte en la primera semana y fue favorable, ya que vimos que cumplieron los cuidados en el ingreso y egreso de los establecimientos, respetaron el distanciamiento, docentes y alumnos aplicaron el uso de protección, hubo ventilación en las aulas y las burbujas se cumplieron. La segunda semana también fue positiva y se acomodaron algunas cosas que no se estaban cumpliendo en algunas escuelas”.

“Tuvimos cuatro instituciones con casos positivos —detalló—. En ese momento se activó de inmediato el protocolo y se aislaron las burbujas afectadas”. Las escuelas con casos fueron la “Paula Domínguez de Bazán” y el colegio “Cristo Rey”, de San Luis, la Escuela Técnica “Arístides

Bratti”, de Merlo, y “Nuestra Señora del Carmen”, de Villa Mercedes.

En Merlo, cuatro alumnos de la secundaria dieron positivo para coronavirus al volver de un viaje de egresados en Villa Carlos Paz, Córdoba. Eso motivó que aislaran a 110 estudiantes y suspendieran las clases en cuatro burbujas: “Hay que resaltar que estos contactos o estas situaciones no se generaron en la escuela, sino por un viaje de egresados que no fue promovido por el Ministerio de Educación”, expresó Barrera.

En Cortaderas pasó exactamente lo mismo, con la diferencia de que aislaron una burbuja y no hubo casos confirmados, dijo.

Todos los alumnos de la provincia tuvieron clases presenciales combinadas con virtuales. En algunas escuelas, los estudiantes van a las aulas tres veces a la semana y los demás días tienen clases por internet.

Hace poco más de una semana flexibilizaron algunas actividades que estaban restringidas: las clases de educación física al aire libre, las actividades artísticas y recreos fuera de las aulas. Todavía no hay una fecha estimativa de cuándo continuarían las habilitaciones dentro de las escuelas, pero trabajan para que sea pronto: “El protocolo siempre es dinámico y revisable permanentemente. Estamos monitoreando, en conjunto con el Ministerio de Salud, la presencia en los establecimientos y eso nos va a permitir ir flexibilizando algunas actividades que hoy no están habilitadas. No podría decir cuándo se van a flexibilizar algunas cuestiones dentro de las escuelas. Eso es una decisión que no solo la toma el Ministerio de Educación, sino también el Comité de Crisis y el Ministerio de Salud”, explicó Becerra.

Las actividades que aún no están permitidas en las escuelas son: el izamiento tradicional de la Bandera con la presencia de todos los alumnos, los actos conmemorativos y el funcionamiento de los kioscos.

Otro cambio que tuvo el protocolo sanitario fue el período de aislamiento en el caso que detecten un caso positivo en una burbuja: “Los plazos de aislamiento que antes eran de 14 días, ahora son de 10. Por ejemplo, si los niños de primaria menores de 8 años en su burbuja tienen la presencia de un caso positivo, no se les exige el hisopado, solamente se aíslan por 10 días. Para los chicos mayores de 8 años tampoco se exige un examen, sino que se le recomienda al tutor que lo haga. Si el padre decide no hisoparlo, en vez de cumplir 10 días de aislamiento, por ser un contacto estrecho tendrá que hacerlo por 14 días”, aseguró el jefe de Control de Gestión.

También se permite desde el viernes 12 de marzo que chicos que tenían alguna patología de base o son considerados de riesgo tomen clases presenciales. Deben presentar un certificado del médico de cabecera o una declaración jurada del padre que autoriza el ingreso de su hijo al establecimiento educativo.

MEDIDAS DE ALERTA

“Cuidar la Escuela”

A modo de prevención, desde el viernes ya está habilitada la aplicación que les permite a los directivos escolares registrar cualquier caso positivo o sospechoso que surja en los establecimientos. Este nuevo método agilizará el modo de trabajo de los Ministerios de Educación y Salud para actuar rápidamente si es detectado un contagio.

Hasta ahora, de cien alumnos aislados solo el 1% dio positivo para coronavirus, dijo Barrera.