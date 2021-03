Cumpleaños solidarios: organizan festejos gratuitos para niños y niñas

Germán Ponce y su familia quieren retribuir la ayuda que la comunidad les ofreció cuando más lo necesitaban. Es por eso que impulsan una cruzada solidaria para que los niños y niñas de bajos recursos puedan celebrar sus cumpleaños en un salón de fiestas.

"Hace un tiempo veíamos que los merenderos hacían un gran festejo para agasajar a los chicos que cumplían durante ese mes. Entonces, le propuse a mi señora que podíamos hacer lo mismo, ella estuvo de acuerdo y nos pusimos a pensar en cómo podíamos llevarlo adelante: ahí surgió lo del salón. Los nenes y nenas pueden disfrutar de los juegos y todo lo que tenemos ya que las instalaciones están habilitadas, contamos con todos los permisos y las medidas sanitarias necesarias", contó Ponce.

Este lunes, el comerciante publicó en la página de Facebook de su emprendimiento que convocaba a comedores y a organizaciones sociales para armar un registro de cumpleañeros y cumpleañeras. Además, aclararon que comenzarán a partir del primer miércoles de abril. La publicación se volvió viral en pocos minutos y obtuvo cientos de "me gusta".

"Sabemos que han sido tiempos muy duros, especialmente para ellos que no han podido ir a la escuela y que debieron pasar mucho tiempo sin salir a jugar o a pasarla bien. Lo único que queremos es poder sacarles una sonrisa y que pasen un lindo día", expresó el joven.

Quienes quieran sumarse con donaciones también pueden hacerlo. "Yo ya me puse en contacto con otros colegas y algunas panaderías de la ciudad que nos van a estar dando una mano. Las personas que estén interesadas en participar serán más que bienvenidas", añadió.

El comerciante contó que no es la primera vez que arman una cadena de este tipo. "La idea surgió hace dos años y fue una forma de retribuir todo el apoyo que me dieron alguna vez. En mi caso personal, yo vivía en San Luis y pasé momentos muy difíciles pero que gracias a Dios, pude atravesarlos y salir. Eso fue gracias a la colaboración de muchas personas. Por eso quise hacer lo mismo y en 2019 organizamos casamientos, cumpleaños y fiestas infantiles gratuitas", comentó y recordó: "El primer festejo fue el de una chica. En ese momento me escribió su amiga para contarme lo que estaba pasando, luego me reuní con la familia y lo pudimos llevar a cabo. Se sumaron los mozos, hubo gente que donó la comida y la bebida. Fue un lindo momento", dijo.

Durante el confinamiento, Germán tuvo que cerrar las puertas de su salón y eso lo obligó a reinventarse. Junto a su familia armó una pizzería y de esa forma pudieron pagarles a los empleados del pelotero y abonar sus deudas. "Esa fue nuestra salida laboral durante los primeros meses de la cuarentena. Tuvimos muy buenas ventas, sobre todo porque los bares estaban cerrados, pero luego decayó un poco. Aun así nos sigue yendo bien y tenemos las cosas al mismo tiempo, es nuestro caballito de batalla", señaló.

Además, destacó que fue gracias al apoyo de sus clientes que pudo salir a flote. "Nos dieron una mano muy grande y fueron los que nos siguieron acompañando, ya sea como pelotero o como pizzería".

Apenas volvió al ruedo, Ponce pensó en la ayuda para los más pequeños. "Esperamos que se anoten muchos niños y niñas. Solo queremos verlos felices", sostuvo.