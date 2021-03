Con plantas o planetas en sus cabezas; de espaldas frente a un cielo repleto de pájaros o rodeadas de lunas, soles y cohetes. Así son las mujeres de "Un mundo naranja", la obra visual de Lara Taillant, que con la técnica de collage digital creó realidades alternativas envueltas en colores.

La artista de 23 años comenzó a incursionar en el mundo del collage analógico en plena cuarentena, pero su amor por las artes viene desde que tiene memoria. Un día, absorbida por el aburrimiento, decidió husmear por los rincones de su casa y encontró una pila de revistas viejas que se acumulaban entre el polvo y el olvido.

"Estuve toda la tarde con las revistas y en cada página encontré un mundo nuevo. Luego pegué distintas imágenes que me gustaron y les saqué una foto para mi página de Instagram. A los pocos minutos comencé a recibir buenos comentarios y me animé a más", contó Lara.

Pocos días después, una amiga le comentó que una artista española, que al igual que ella se llamaba Lara, realizaba el mismo trabajo pero en formato digital. A la puntana le fascinó la idea, pero le resultaba complicado hacerlo con las herramientas de la computadora.

"Pero no me quedé con las ganas y empecé a realizarlos con mi celular. Luego sentí la necesidad de trasladarme a la computadora y me instruí en los diferentes programas como Photoshop", agregó la artista, que logró sumar varios seguidores en su Instagram gracias a su "Mundo naranja".

Para Taillant, el arte y los colores siempre fueron un refugio y una terapia. "Cada vez que me pongo con una nueva obra nunca tengo un boceto principal, sino que dejo que fluya dentro mío la idea y empiezo a crear de acuerdo a lo que siento en el momento. Luego entiendo cuáles fueron los sentimientos y emociones que quise representar, pero también dejo que quienes lo vean busquen su propia interpretación", explicó.

Lara le colocó el título a su obra pensando en uno de sus colores favoritos. "El naranja es un color que me encanta y que me hace feliz. Además, en mi cotidianidad me gusta rodearme de colores de todo tipo, principalmente los que vibran con buena energía", expresó la joven, que además es actriz.

Taillant se presentó en varios espacios artísticos de la ciudad. "De a poco suelto mis inseguridades para que más personas vean lo que hago. Estoy rodeada de gente muy amorosa, que me ayuda y me entusiasma para crear y que otros vean lo que hago", concluyó la artista.

Quienes deseen adquirir alguna de las obras de Lara pueden contactarla por sus redes sociales.