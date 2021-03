Abre el telón: el Molino Fénix tendrá su escuela de teatro

Muy pronto, los telones se van a abrir de par en par en el Molino Fénix. El complejo cultural tendrá su propia escuela de teatro, que abarcará desde una formación profesional hasta talleres para quienes buscan iniciarse en el mundo del arte escénico o simplemente buscan un lugar para sacar a relucir todo su talento para la expresión.



Ambos cursos estarán a cargo de Alfredo "Freddy" Grennon, un director y docente de larga trayectoria que ha llevado sus obras a girar por los escenarios de todo el país. El especialista, oriundo de Buenos Aires, está radicado desde hace un año y medio en Villa Mercedes. "Llegué acá por una historia de amor. Eso fue lo que me trajo y me casé hace poco. Pero en una de las primeras veces que vine de visita y conocí el Molino no podía creer lo que tenían, quedé maravillado. Por eso, cuando ya me vine definitivamente dejé mi curriculum y tuvimos algunas entrevistas en las que me trataron muy bien", contó.



Así, Grennon y las autoridades del complejo idearon un proyecto con varias oportunidades para los amantes de las tablas y que "con el tiempo va ser valorado por todos", según el profesor.



Hay dos instancias de formación y una de ellas está dirigida a quienes quieren dedicarse de forma profesional al teatro. Para eso, el docente realizará una reunión informativa el lunes 5 de abril, en la que explicará su metodología de trabajo, y el miércoles 7 tomará audiciones para quienes quieran ocupar alguno de los 20 cupos que hay disponibles. "Este es un espacio que va a tener una posible salida laboral, porque de ahí va a surgir un elenco para salir a hacer funciones y giras. Eso lo vamos a ver a medida que esté armado el grupo", explicó.



Pero tienen un objetivo más a largo plazo, que es poder capacitar a personas para que aprendan los diferentes oficios que requiere la puesta en escena de una obra, como vestuaristas, maquilladores, iluminadores y sonidistas, entre otros. "Queremos generar un núcleo cultural en el que haya gente especializada para trabajar, tanto en nuestros espectáculos como donde los puedan requerir desde cualquier parte de la provincia", dijo.



La segunda posibilidad es participar del taller integral de teatro o en el de comedia musical. Ambos cursos tienen una modalidad más distendida y serán ideales para los principiantes o quienes quieran usar la disciplina como terapia. "El aprendizaje va a pasar más por un costado emocional y servirá para quienes tengan necesidad de liberar emociones o hacer algún desbloqueo. Son ejercicios dinámicos en los que hay muchas improvisaciones, y también van a estar presentes la música y la danza", anticipó.



Las clases son gratuitas y solo hay que pagar el seguro que exige el Molino Fénix para todas sus actividades, que es de 150 pesos. Puede anotarse cualquiera que sea mayor de 16 años, sin límite de edad. Y para obtener más información deberán comunicarse al correo electrónico molinofenixvillamercedes@gmail.com.



Los encuentros de la escuela profesional serán los lunes y miércoles, de 19 a 20, y los de los talleres los mismos días, pero de 20 a 21.