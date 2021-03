Búsqueda de Tehuel: con una nueva detención, ya son dos los imputados en la causa

Un segundo sospechoso quedó detenido este sábado, en el marco de la búsqueda de Tehuel De la Torre, el joven trans que desapareció el 11 de marzo, cuando fue hasta la localidad bonaerense de Alejandro Korn a una entrevista laboral a la casa de un conocido, informaron fuentes judiciales y policiales.

Se trata de un chatarrero identificado como Oscar Alfredo Montes, de 46 años, acusado por la fiscal de la causa, Karina Guyot, quien el domingo lo indagará por el delito de "encubrimiento en concurso real con falso testimonio".

Fuentes judiciales informaron que por el caso ya había sido detenido un hombre, llamado Luis Alberto Ramos, de 37 años, por lo que ya son dos los imputados en la investigación por la desaparición de Tehuel, de 22 años.

"Montes había declarado que no lo había visto y tenemos la certeza que lo vio y que estuvo con él", precisó un vocero encargado de la pesquisa.

La fiscal Guyot pidió la mañana de este sábado su detención y el Juzgado de Garantías lo convalidó, tras lo cual se realizó un allanamiento en el domicilio del chatarrero ubicado en Alejandro Korn.

Los investigadores determinaron que el sospechoso tiene antecedentes penales por abuso sexual, añadieron las fuentes.

Por otra parte, personal policial continúan los rastrillajes en la laguna Mirimí de Alejandro Korn, entre otros sitios de búsqueda.

En tanto, familiares y amigos de Tehuel realizaron la noche del viernes una nueva marcha en reclamo de la aparición del joven, que cumplió 22 años.

La investigación

De la Torre, que vive en San Vicente, fue visto por última vez alrededor de las 19 del 11 de marzo, cuando salió de su domicilio rumbo a la estación de trenes de Alejandro Korn, en el suroeste del conurbano bonaerense, hacia una entrevista laboral de la que nunca regresó.

Tras la denuncia que hizo su pareja, la policía y la fiscal Guyot desplegaron diversos operativos, entre ellos en la casa de Ramos, el hombre que lo había convocado por un trabajo y que, según fuentes de la pesquisa, tiene antecedentes de violencia y por venta de drogas.

Los investigadores llegaron a esa casa, ubicada en la calle Mansilla número 1203, no solo porque era la persona a la que el joven iba a ver, sino porque, además, el celular de Tehuel estuvo por última vez activo en esa zona desde las 19:45 del día de la desaparición hasta las 0:30 del día siguiente.

Las fuentes detallaron que en una excavación realizada en la casa del sospechoso se encontró un teléfono incendiado y algunas prendas que podrían pertenecer al joven.

Ramos reconoció haberse encontrado con Tehuel el 11 de marzo a las 16.30, pero sostuvo que no fueron a ningún evento y que cada uno se fue por su lado.

Como no aparecía, la pareja de Tehuel comenzó a llamar al joven, y al no obtener respuesta, radicó la denuncia en la comisaría primera de San Vicente, expresando que el joven no había regresado a la casa que compartían en la calle Buenos Aires al 500.

Fuentes judiciales aseguraron que un menor de edad declaró en el marco de la investigación, y dijo que el día 13 de marzo a la mañana "había tres personas limpiando la casa de Ramos, sacando bolsas de residuos negras".

Un joven de 21 años declaró haber visto a Tehuel el viernes 12 "en la canchita del barrio junto con Luis Alberto Ramos, cuando este quiso increpar a unos pibes y lo sacaron corriendo tirándole piedras".

Ese testigo reconoció a Tehuel mediante fotografía, confió una fuente policial.

Télam