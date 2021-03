Liberaron 42 animales en la Quebrada de las Higueritas

Las Secretaría de Medio Ambiente y Parques del gobierno provincial liberó a 41 aves y un quirquincho en la Quebrada de las Higueritas. Los animales fueron rescatados y rehabilitados en el Centro de Conservación de Vida Silvestre (CCVS) de La Florida, donde el 95% de las especies que ingresan es ave.



En su mayoría fueron aves canoras y en total se liberaron doce jilgueros, seis reinamoras, cinco picahuesos, cinco mistos, dos monjitas, dos cabecitas, tres cardenales rojos, tres ladrillitos y un siete colores.



"El momento de la liberación es satisfactorio, porque sabemos que esos animales sufrieron mucho. Si bien puede haber algunos que los hayan criado en cautiverio, a la mayoría la sacaron del monte, eran animales que vivían libres, los atrapan, los ponen en una jaula y pueden pasar toda su vida ahí. Darles la posibilidad de que vuelen otra vez, verlos que formen grupos, que empiecen a buscar su comida y que van de una rama a la otra es el trabajo al que apunta la secretaría", indicó una de las técnicas del área Flora y Fauna, Florencia Tessaro.



Los animales fueron rescatados de lo que los especialistas llaman mascotismo, se trata de especies silvestres que son cazadas para tenerlas como mascotas. También muchos ejemplares provienen de la compraventa ilegal.

Piden a las personas que respeten a los animales silvestres y que no los lleven a sus viviendas.





"Trabajamos con el apoyo de la Policía Ambiental, que hace los decomisos, y en los controles vehiculares encuentran a la gente con los tramperos con las aves y también a partir de denuncias", explicó Tessaro.



La especialista indicó que el 95% de los animales que ingresan al centro de conservación es ave. "Los animales que se rehabilitan provienen de decomisos que se hacen en la provincia o que entrega la gente, ya sea porque los han encontrado lastimados o porque los tenían como mascotas. Generalmente las aves canoras, como las que se liberaron, la gente las tiene como mascotas y, a su vez, las cazan para venderlas en el comercio ilegal", contó Tessaro.



Según contó la profesional, cuando un animal ingresa al CCVS, es evaluado por un veterinario y por biólogos que verifican las partes médica y conductual, y después realizan la rehabilitación correspondiente.



"De acuerdo a las condiciones en que esté el animal, se hace la rehabilitación, que puede llevar un par de semanas hasta varios meses. La liberación depende del momento del año, estas aves son las últimas que se liberan porque llega el invierno, entonces hay que esperar a la primavera o verano", explicó Tessaro.



A su vez, expresó que la comunidad debe respetar a los animales silvestres y no deben trasladarlos a sus casas. "No hay que llevarse a los animales silvestres, aunque a veces nos dé pena, porque es parte del ciclo de la naturaleza. No hay que interferir porque, además, manipular a un animal es un riesgo porque puede transmitir enfermedades o morder a nuestra mascota. Excepto cuando es una especie protegida, como el cóndor, que quedan pocos individuos, pero si no lo ideal es no interferir en la vida de los animales silvestres", indicó.