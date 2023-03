Quebrada de las Higueritas: liberan cerca de treinta aves recuperadas

Luego de más de tres meses (en algunos casos), liberaron cerca de 30 aves rescatadas. La convocatoria fue en el Área Natural Protegida (ANP) de la Quebrada de las Higueritas, en Luján. La actividad contó con la participación de unas 60 personas entre alumnos de tres escuelas, representantes del Municipio y vecinos de la zona.

El regreso al hábitat natural es el ideal que se proyecta hacia todos los animales silvestres que sufrieron cautiverio. Por eso, la Secretaría de Ambiente en conjunto con la Policía Ambiental, realizaron múltiples decomisos para recuperar ejemplares víctimas del tráfico ilegal y el mascotismo.

Las especies recuperadas fueron llevadas al Centro de Conservación de Vida Silvestre (CCVS) de La Florida, donde transitaron su cuarentena y su posterior recuperación. “La cuarentena la tienen que realizar porque no sabemos si estuvieron en contacto con animales domésticos que los pudieran contagiar de alguna enfermedad o virus. Tienen que hacer cuarentena como primera medida y más ahora por el tema de la gripe aviar”, precisó la jefa del Área Fauna, Lara Denapole.

Las aves que fueron dejadas en libertad comprenden cabecitas negras, corbatitas, jilgueros, picahuesos, reinas moras, reyes del bosque, una cotorra, siete colores y un águila mora; la actividad fue en la ANP de Luján, debido a que es zona de distribución de estas especies. “Es un lugar donde no se caza y están más protegidas que si se liberan en un campo privado, donde pueden ser cazadas. En este sector se las cuida permanentemente”, destacó.

Participación. Alumnas de escuelas de San Luis abrieron las jaulas para liberar a diferentes ejemplares.

La liberación de los animales estuvo a cargo del guardaparque de la ANP, quien, antes de dejarlas en libertad, brindó una charla en la que explicó de dónde vienen las aves recuperadas y cuál es la función que tienen dentro del ecosistema, entre otros conceptos.

“Los chicos de las escuelas estaban muy contentos, querían conocer cómo las atrapaban, por qué son importantes y de dónde vienen los nombres de las aves. Se mostraron muy interesados durante la jornada, en la que abrieron jaulas para liberar algunas especies”, resaltó la funcionaria.

El proceso de recuperación comienza cuando un ejemplar ingresa al CCVS para realizar una cuarentena, donde debe estar separado del resto de los animales.

“En ese tiempo se lo medica y se observa si tiene algún signo de enfermedad. Si no tuvo nada, pasan a un recinto más grande donde empiezan la rehabilitación para recuperar la musculación, ya que el animal que se recuperó no es el mismo, porque estuvo varios meses o un año en una jaula pequeña, donde prácticamente no podía volar. Al pasar a un sitio más grande, tiene que empezar a ejercitar sus músculos y hacer vuelos más largos para buscar alimento. En ese período vemos cómo vuelan, cómo tienen las alas y después de cierto tiempo, observamos si come. Si realiza vuelos más extensos y hay indicios que pueden vivir en libertad, se decide la liberación”, describió.

Si se tiene conocimiento de animales silvestres heridos y fuera de su hábitat, o se observan ejemplares víctimas de mascotismo y tráfico ilegal, se debe dar aviso al Área de Flora y Fauna de la Secretaría de Ambiente al 2664452000 interno 3372. También, se puede notificar a la Policía Ambiental al 911.

Redacción / NTV