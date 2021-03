Alumnos de la Universidad Católica piden realizar prácticas

No es la primera vez que alumnos de distintas carreras protestan por el aumento de las cuotas. Foto: El Diario.

Alumnos de la sede San Luis de la Universidad Católica de Cuyo (UCC) organizaron una marcha para reclamar, entre otras cosas, por el aumento del 30 por ciento de la cuota, la no realización de las prácticas hospitalarias en las carreras de salud, la falta de información con respecto a materias que no se dictaron y para saber si las clases serán presenciales o virtuales.

La estudiante Glenda Guzmán, de la Licenciatura en Obstetricia, quien terminó de cursar en 2020, comentó que este año no tan solo les subieron las cuotas, sino que tampoco tienen protocolos para volver a las clases presenciales. "En varias oportunidades ni siquiera fueron virtuales y muchas materias no se dictaron", precisó la futura profesional.

Remarcó que para recibirse ella y sus compañeros deben hacer las prácticas hospitalarias, pero la universidad todavía no las reprograman y no saben cuándo las podrán realizar.

"Pasan los años y no nos dicen si las materias se vencen, dado que tenemos un plazo para cumplir con las guardias. De eso depende la regularización. Nos cansamos de mandar emails y no obtuvimos respuesta", dijo Guzmán.

Precisó que en el caso de recursar alguna asignatura tendrán que volver a pagar. "Nunca dejamos de cumplir con el pago de las cuotas", acentuó. "Sabemos que es una universidad privada, pero uno espera alguna retribución. Necesitamos que se comprometan con el plan de estudios", manifestó.

La historia se repite también con los ingresantes de Obstetricia. Según Sheila Orozco, alumna de la UCC, en un principio les comunicaron que el cursillo no sería eliminatorio, aunque ahora no tan solo nos les entregan las notas, sino que les informaron, diez días antes de empezar las clases, que debían aprobarlo sí o sí para hacer primer año. "Vemos materias como química y muchos compañeros nunca la cursaron. Necesitamos clases de consulta, pero tampoco nos dan respuestas. La cuota, más la inscripción, es de 18 mil pesos", destacó.

Consultada por El Diario, la vicerrectora de la Universidad Católica sede San Luis, Melina Maluf, precisó que desde 2019 no actualizaban el valor de la cuota y que el año pasado decidieron no aplicarlo por la pandemia. Explicó que para eso se aprobó un plan de contingencia, y virtualizaron todos los procesos, no solo los administrativos para que los alumnos se inscriban, sino también el dictado de clases.

"Si bien la universidad estuvo cerrada durante todo el año, de igual manera continuó con sus funciones. Los docentes cumplieron con sus horas y había que pagarles, como otras tantas obligaciones que no se pueden interrumpir", destacó Maluf.

En relación a las prácticas de las diversas carreras, señaló que si bien en 2020 no se pudieron realizar, a finales del año pasado evaluaron diversas opciones. "Los chicos de 3º año de la carrera de Medicina hacen prácticas simuladas bajo protocolo COVID-19 en nuestra sede, las cuales fueron autorizadas por las autoridades de la Provincia y de la Nación", contó. Agregó que los de 5º y 6º año las realizan en clínicas privadas, a través de una nueva figura, que es el voluntariado.

La vicerrectora expresó que los estudiantes de 4º año de la Licenciatura en Obstetricia hacen las prácticas en la Maternidad Provincial "Doctora Teresita Baigorria". "Ahora programamos para quienes pasaron este año a 4º. La materia farmacología se dicta y tienen clases de apoyo e instancias de acompañamiento", dijo. Sobre los cursillos, Maluf resaltó que son niveladores y no eliminatorios, salvo los de Medicina.