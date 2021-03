Antonella Flores debutó en Lanús y piensa en grande

Antonella Flores es profesora de Educación Física y su pasión por la pelota no conoce límites. Sus primeros recuerdos de la infancia son jugando al fútbol. Y por ellos es que siguió su sueño y lo logró este fin de semana: debutó en la primera de Lanús. Fue en un amistoso ante Belgrano, el campeón cordobés.

“Con todos los deportes parados por el coronavirus, comencé a pensar qué podía hacer. Eso sí, nunca dejé de entrenar, al contrario: me esforcé el doble y les pregunté a todos mis amigos por contactos con entrenadores o dirigentes de clubes de Buenos Aires. Por esas cosas de la vida me contacté con Karina Medrano, técnica de Lanús, quien me dio la posibilidad de hacer una prueba. A principio de año me dijo que viajara a Buenos Aires y este fin de semana me dio la chance de entrar de titular en el primer amistoso ante Belgrano”, detalló Antonella.

La puntana de 33 años tiene una vasta experiencia en San Luis: jugó en Juventud Unida Universitario, salió campeona con Amine en el futsal y hasta formó parte de la Selección Sanluiseña en los partidos jugados en La Pedrera ante Boca.

“El domingo jugué todo el partido. Al principio fue todo medio raro, pero con el pasar de los minutos me sentí más cómoda. No ganamos, pero sirvió para sumar experiencia y para que la entrenadora vea el funcionamiento del equipo. Ahora estamos entrenando y el viernes (por mañana) tenemos que hacernos todos los estudios que exige AFA para iniciar el torneo, que está pautado para el 20 de marzo”, contó Anto, que comenzó jugando de volante por derecha, pero en Juventud pasó de lateral, la misma posición en que Karina Medrano, DT de Lanús, la hace jugar ahora.

Sobre las diferencias que notó entre Lanús y Juventud, fundamentalmente son los entrenamientos: “Acá son más extensos e intensos. La manera de entrenar y la organización es de primer nivel”.

Anto empieza a despertar del sueño hecho realidad. “Recién me está cayendo la ficha de todo esto. En Buenos Aires vivo con una amiga que me ayudó muchísimo desde que decidí venir a probar suerte. Mi familia está feliz; ellos saben lo que me esforcé y los años de disciplina y entrenamiento que llevé durante toda mi vida”.

Anto es profe de Educación Física. Se recibió hace tiempo y trabajó en una escuela. En Juventud estuvo a cargo de una categoría formativa y ahora tiene bien claro lo que quiere.

“La idea es seguir estudiando y perfeccionándome. Creo que acá se pueden abrir puertas interesantes en algún club y si es en Lanús, mucho mejor. De mi parte siempre trato de dar lo mejor, para aportar lo que más pueda. El hecho de formar parte del plantel profesional lo disfruto de otra manera y mi desafío en el corto plazo es tratar de integrarme lo más rápido posible al plantel”, dijo.

Por el momento, Antonella está muy tranquila. Se levanta todos los días muy temprano. "Tipo 7 ya estoy desayunando; luego me voy a entrenar hasta el mediodía y descanso un poco. El trabajo lo tengo medio relegado, pero en cualquier momento comienzo con las clases virtuales".

"El club está pendiente por si falta algo, nuestra técnica no deja nada librado al azar y tratan de que la pasemos lo mejor que se pueda. Solo tengo palabras de agradecimiento", expresó la puntana, que está ansiosa por debutar en un partido oficial.

Con 33 años y mucho camino recorrido, Anto es una agradecida de la vida y del fútbol. "Siento que no puedo pedir nada más luego de esto que estoy logrando". Y aún falta lo mejor.