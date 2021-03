Inquilinos, preocupados porque descongelarán los alquileres en abril

El gobierno nacional confirmó que el 1° de abril dejará de regir el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que suspendía el aumento de los alquileres y los desalojos por falta de pago. Ante esto, los vecinos de San Luis que alquilan se sienten en un escenario de incertidumbre, ya que “si los propietarios quieren ganar lo que perdieron en la pandemia, los aumentos van a ser muy altos y no es seguro que se puedan pagar”, dijo Eduardo Gallo, quien alquila un departamento en un barrio del sur de la ciudad.

En el Colegio de Martilleros Públicos expresaron que el fin de la intervención del Estado es un aliciente para el mercado inmobiliario y permitirá que los valores sean ordenados en función de la oferta y la demanda. “El DNU generó una situación atípica en el mercado. Muchos inmuebles se retiraron (alrededor de un 35%) y la demanda fue mayor que la oferta, lo que hizo alzar los valores. A partir del mes próximo se reordenará la situación”, dijo Fernando Olcese, presidente del ente que nuclea a los corredores inmobiliarios.

Olcese indicó que “inicialmente el sector apoyó el DNU, pero las extensiones hasta el 31 de enero de este año fueron una desprotección a los locadores, ya que los inquilinos se ampararon en el DNU para no renovar los cánones o incluso no pagar. De todos modos, en líneas generales no hubo morosidad”.

“El problema va a ser en julio de este año –continuó–, cuando tengan que actualizarse los valores de los contratos realizados bajo la nueva ley de alquileres, ya que no es posible prever de cuánto será el incremento porque es un índice que elabora el Banco Central y cambia todos los días”.

Respecto al costo promedio de un alquiler, el presidente del Colegio expresó: “Hay que ser realista con el monto de un alquiler, ya que si se establecen cánones que no son posibles de pagar habrá problemas para alquilar o para exigir el pago. Si no sos competitivo con los precios no alquilás”, dijo Olcese.

Además, la nueva ley de alquileres obliga a los propietarios a declarar el contrato en AFIP y facturar mes a mes el monto de locación. Los inquilinos ven esa cláusula como una posible causa de que el costo mensual de la vivienda aumente. “Todavía ni siquiera se sabe cómo es el tema del impuesto, si lo tiene que pagar el dueño o el que alquila. En mi caso, desde el mes que viene ya tengo que pagar un 35% más”, expresó Liliana Leal, una vecina del centro puntano.

Otro caso es el de Héctor, que alquila en el centro y debe renovar contrato. El corredor inmobiliario le informó que el costo mensual pasará de $21.000 a $29.000, es decir, un 38% de aumento. “En los otros lugares donde averigüé son los índices que están manejando. No está muy claro cuánto es correcto aumentar un alquiler”, dijo el inquilino.