Con 72 nominaciones, Netflix encabeza las candidaturas a los Critics Choice Awards

El gigante del streaming Netflix, que recibió un total de 46 nominaciones en el rubro cinematográfico y 26 en el televisivo, es la productora que mejor posicionada llega a la 26a edición de los premios Critics Choice Awards que entregará este domingo la asociación que reúne a más de 400 críticos de Estados Unidos y Canadá.

La ceremonia de los lauros, conocidos por ser los que hasta ahora mayor coincidencia ofrecen en sus resultados con los de los Oscar, será conducida por tercera vez consecutiva por el actor Taye Diggs y podrá verse en Argentina a partir de las 21 en formato doblado por TNT y en su idioma original por TNT Series.

De forma análoga será premiado el rubro de series, ya que los Critics' Choice son la unión de dos eventos que en el pasado se otorgaban de manera separada: los de la Asociación de Críticos Cinematográficos y los de la Asociación de Periodistas de Televisión, para los que será la onceava edición.

"Mank", el filme realizado en blanco y negro por Fincher, dos veces nominado a mejor director en los Oscar, retrata al guionista Herman "Mank" Mankiewicz durante la época en la que, según la historia oficial, participó de la confección de la historia de "El ciudadano" (1941), y llega con doce nominaciones a estos premios luego de irse de los Globos de Oro del domingo pasado sin ninguna estatuilla, a pesar de ser también ser "la favorita" de la gala.

La cinta compite en las categorías de mejor película, mejor director, mejor actor para Gary Oldman y mejor actriz de reparto para Amanda Seyfried y mejor guion original -de forma póstuma- para Jack Fincher, el padre de cineasta.

También espera consagrarse en los rubros de fotografía, edición, vestuario, maquillaje, diseño de producción, efectos visuales y banda sonora, para Trent Reznor y Atticus Ross.

En la terna de mejor película también compite la aclamada "Minari", con diez nominaciones, el drama escrito y dirigido por Lee Isaac Chung que sigue a una familia de inmigrantes provenientes de Corea del Sur que intentan cumplir el sueño americano en la década de los 80.

La categoría se completa con "La madre del blues", con ocho nominaciones; "Noticias del gran mundo", con siete; "5 sangres", "Nomadland", "Una noche en Miami...", "Promising Young Woman" y "El juicio de los 7 de Chicago" con seis; y "El sonido del metal" con cinco.

En cuanto a la televisión, "The Crown" y "Ozark", ambas producciones del gigante del streaming Netflix, encabezan las candidatas a mejor serie dramática con seis nominaciones cada una, si bien el drama centrado en la familia real británica se posiciona como la favorita tras llevarse la estatuilla de ese rubro en los últimos Globos de Oro.

La lista se completa con "Better Call Saul, "The Good Fight", "Lovecraft Country", "The Mandalorian", "Perry Mason" y "This Is Us".

Por su parte, "Schitt's Creek", que finalizó el año pasado con su sexta temporada, y "What We Do in the Shadows" lideran la terna de mejor serie de comedia con cinco nominaciones, seguidas por "Mom" y "Ted Lasso" con tres; "Better Things", "Ramy" y "The Flight Attendant" con dos; y "PEN15" con una.

En tanto, la categoría de mejor miniserie la encabeza con cinco nominaciones "Mrs. America", el drama protagonizado por la dos veces ganadora del Oscar Cate Blanchett sobre la disputa política y cultural de la lucha por los derechos de las mujeres en la Estados Unidos de los 70.

Le siguen "The Plot Against America", con cuatro candidaturas; "Normal People", "The Undoing" y "Gambito de dama", con tres; y "I May Destroy You", "Small Axe" y "Poco ortodoxa", con dos cada una.

