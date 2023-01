"Argentina, 1985" es candidata a los Critics' Choice Awards

La 28° entrega de los Critics' Choice Awards se realizará este domingo para premiar a las mejores producciones cinematográficas, televisivas y de streaming en una ceremonia que tiene como principal nominada a "Elvis", a HBO al frente de las categorías de series y a "Argentina, 1985" con una nueva chance de consolidar su camino al Oscar.

La película argentina dirigida por Santiago Mitre, en la que Ricardo Darín interpreta al fiscal del Juicio a las Juntas, Julio César Strassera, viene de imponerse en la terna a mejor filme extranjero de los Globos de Oro y los Critics' Choice configuran una oportunidad más para destacarse en la carrera hacia los Oscar.



La transmisión de la gala de los Critics' Choice será emitida por TNT y HBO Max desde las 21.



Los galardones son entregados por la Critics' Choice Association, la mayor organización de críticos de Estados Unidos y Canadá, que representa a más de 600 profesionales de medios y periodistas de entretenimiento.

Las producciones que competirán con la cinta dirigida por Santiago Mitre son "All Quiet on the Western Front" (Alemania), "Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades" (México), "Close" (Francia), "Decision to Leave" (Corea del Sur) y "RRR" (India).

La premiación se realizará en el Fairmont Century Plaza de Los Ángeles y tendrá la conducción de la comediante estadounidense Chelsea Handler. Para América Latina estarán los comentarios de los presentadores mexicanos Ileana Rodríguez y Rafael Sarmiento.

Las producciones que competirán en el rubro de Mejor película son "Avatar: El camino del agua", "Babylon", "The Banshees of Inisherin", "Elvis", "Todo en todas partes al mismo tiempo", "Los Fabelman", "Glass Onion: Un misterio de Knives Out", "RRR", Tár, "Top Gun: Maverick" y "Women Talking".

HBO tiene 15 nominaciones de la mano de sus destacadas series "House of the Dragon", "Barry", "Euphoria", "The Flight Attendant" y "The White Lotus".

En tanto, en las categorías cinematográficas, "Elvis" recibió nominaciones Mejor película, actor, director, diseño de producción, edición, diseño de vestuario y maquillaje y peinado.

Camino a los premios Oscar

El triunfo en los Globos de Oro de la producción argentina el último martes la dejó bien posicionada en su candidatura para acceder a la terna de película internacional de los premios Oscar, meta a la que se acercó al quedar preseleccionada en la lista corta de 15 candidatos.

La suerte del filme nacional se definirá el próximo 24 con el anuncio por parte de la Academia de Hollywood de las nominaciones a los Oscar, con espacio para cinco largometrajes que competirán el 12 de marzo en la ceremonia que se realizará en el Dolby Theatre de Los Angeles, con la conducción del comediante Jimmy Kimmel.

