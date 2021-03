Con Del Trecco como titular, River empató en el debut

River Plate, con la villamercedina Martina del Trecco en el once titular, no pudo ayer debutar con una sonrisa en el Grupo C de la Copa Libertadores de fútbol femenino, al igualar en cero con Sol de América de Paraguay.

En el subcampeón del fútbol argentino Del Trecco cumplió una buena actuación moviéndose en ambas bandas del mediocampo. La exjugadora de Aviador Origone jugó e hizo jugar, y llevó peligro al arco del equipo colombiano.

Los primeros 45 minutos en el estadio "Nuevo Francisco Urbano" de Deportivo Morón presentaron un trámite muy parejo, registrando únicamente aproximaciones con disparos desde afuera del área.

La mejor versión del elenco de Núñez apareció en la segunda parte. Ahí las riverplatenses salieron decididas a ser protagonistas y, con una presión alta se adueñaron rápidamente del balón.

Sin embargo, a pesar de haber tenido control y superioridad, River no pudo conseguir el triunfo que soñaba para su debut. Se retiró con un empate valioso, teniendo en cuenta que restan dos fechas importantes para buscar la clasificación a la siguiente fase.

La próxima presentación del equipo conducido por Daniel Reyes será el martes ante Independiente Santa Fe de Colombia, mientras el tercer y último partido correspondiente al Grupo C será el viernes frente a Atlético Sport Club de Venezuela. Ambos compromisos se jugarán en cancha de Deportivo Morón, desde las 19:30.

Más temprano en esta misma zona se midieron en el estadio "Nuevo Francisco Urbano" Independiente Santa Fe y Atlético Sport Club, con triunfo para el conjunto colombiano por 4 a 0.

Además, en cancha de Vélez Sarsfield se registraron dos partidos válidos por el Grupo D. Libertad Limpeño de Paraguay venció por 4-0 a Ferroviario de Brasil y Universidad de Chile se impuso por 1 a 0 a Peñarol de Uruguay.

Entre los 16 clubes que forman parte de la competencia se encuentra otro grande del fútbol argentino. Se trata del actual campeón Boca Juniors, quien el pasado viernes, en la primera fecha del Grupo B, empató 1-1 contra Santiago Morning de Chile.

Las "Gladiadoras" volverán a presentarse mañana ante Trópico de Bolivia y bajarán el telón dentro de la zona el jueves frente a Avaí Kindermann de Brasil. Los dos duelos darán inicio a las 19:30.

De acuerdo al formato, los dos primeros de cada grupo avanzarán a los cuartos de final de la Libertadores, que repartirá premios en dólares: 85.000 para el campeón; 50.000 para el subcampeón, y 30.000 para el tercero. Los cuartos, las semifinales y la final se jugarán a una sola rueda de partidos.