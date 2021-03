Científicas en busca de la equidad de género

Susana Mirassou, asumió la presidencia del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en febrero de 2020 y se convirtió en la primera mujer en hacer realidad ese sueño.

Representa un paso muy importante para promover el cambio en un sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación, donde los desequilibrios en espacios de liderazgo y toma de decisiones continúan en favor de los hombres. Según el diagnóstico del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, publicado en 2020, ellas ocupan un precario 14% de los puestos directivos. El camino hacia la equidad de género todavía es largo.

Un grupo de científicas del instituto aseguró, a través de un artículo que publicó INTA Informa para el día de Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que en sus centros de investigación, distribuidos en diferentes puntos del país, no hay una igualdad de oportunidades en el acceso a las categorías más altas. Expresan que si bien muchas mujeres ocupan cargos de gestión importantes, hay una marcada ausencia de equilibrio en relación con los puestos gerenciales o de toma de decisiones, que en su mayoría están ocupados por varones.

“En sus más de sesenta años de vida, el INTA ha experimentado y atravesado distintos cambios y procesos propios de sus enfoques y paradigmas. Esto tiene que ver con el rol de la mujer en la ciencia que también se ha visto influenciado y muy marcado”, expresó a la revista El Campo la licenciada en sociología, Romina Iacovino, quien trabaja en la agencia de Extensión Rural en Villa Mercedes. Y continuó: “Creo que vamos por buen camino, ha habido conquistas, avances y cambios en los roles que ocupan las mujeres históricamente, y esto se ve reflejado en la institución como indica el artículo publicado. Cada vez hay más mujeres en puestos de gestión, pero aún falta mucho por mejorar”.

Iacovino considera que para lograr que la brecha se achique es indispensable estar abiertos al proceso de construcción, que deben hacerlo tanto hombres como mujeres. “Históricamente INTA ha estado encabezada por hombres, los principales cargos de gestión siguen ocupándolos los varones”, aseveró, y añadió: "En San Luis nunca me sentí tratada de forma diferente por ser mujer, me desempeñé en un cargo de gestión intermedia, fui coordinadora del área de Extensión Rural y considero que las mujeres ocupamos un lugar significativo. No tenemos barreras que nos impidan conducir grupos de trabajo, las mujeres por determinadas características que tenemos, somos ideales para algunas tareas”.

La socióloga manifestó que otra herramienta fundamental para el cambio es continuar con los debates y reflexiones respecto al rol de la mujer en la ciencia y en la sociedad. “En nuestra provincia, en otros ámbitos como el universitario y empresarial, hay excelentes investigadoras que realizan tareas de gestión”, aseguró.

Otro aspecto que nos atraviesa son las tareas de cuidado de nuestros hijos y de los mayores, “por más que tengamos varones que nos acompañen en la tarea, siguen estando a cargo nuestro y se considera que ellos 'ayudan'. Tenemos que seguir fortaleciendo los lazos y hablar, la comunicación con los vínculos afectivos también es crucial”, dijo.

“En el instituto se da también la misma cifra que a nivel nacional, las tareas que involucran la toma de decisiones y roles de más alta estructura están conducidas por varones. Esto indica que aún nos queda mucho por recorrer en este proceso de equidad de género, pero soy optimista y creo que tenemos que seguir trabajándolo todos juntos, para ser mejores como sociedad. Lo que sucede en el INTA es un reflejo de lo que pasa en muchas instituciones privadas y públicas”, concluyó la socióloga.

Gabriela Calamante: “Nos lleva más tiempo acceder”

“Las tareas de cuidado demandan tiempo mental y físico, hay momentos en los que sentís que no hacés nada bien. A las mujeres les lleva más tiempo acceder a cargos clave, si lo hacen es en menor proporción y con edades avanzadas. Tenemos un área de cuidados infantiles, sin eso todo sería imposible”, dijo la jefa del grupo de investigación del Instituto de Biotecnología del INTA.

Adriana María Descalzo: “Muchas quedan estancadas”

“En general las mujeres llegan a ocupar los cuadros de intermedios a altos en la ciencia, pero luego quedan estancadas en sus carreras cuando se trata de avanzar hacia las direcciones o los cargos jerárquicos superiores; este problema se da a nivel mundial”, expresó la coordinadora del Programa Nacional de Valor Agregado, Agroindustria y Bioenergía, de INTA.

Constanza Necuzzi: “La conducción es para los varones”

“El número de becarias y becarios es similar en el ingreso de la carrera de investigación, incluso con algún margen a favor de las mujeres, que representan el 53%. Sin embargo, los puestos de conducción y gerenciales muestran una pirámide claramente marcada a favor de los varones, con un 75%”, consideró la directora general de Capital Humano del INTA.

María Soledad Alessandro: “Hay diferencias por tener hijos”

“Nunca sentí una discriminación por cuestiones de género, aunque sí se produce una enorme diferencia en las etapas en que las mujeres tienen hijos, y a la hora de competir por puestos de trabajo o financiamiento para proyectos esa diferencia nos perjudica bastante”, opinó la responsable del Laboratorio de Agrotecnia de la Experimental La Consulta.