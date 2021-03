El Club de Percusión inaugura las clases esta semana

La imagen del candombe uruguayo o la samba reggae brasilera le despertó a Nahuel Rivero, percusionista, las ganas de incorporar esos ritmos a nuestra cotidianeidad. Así nació el Club de Percusión, un espacio para aprender percusión destinado a personas con y sin experiencia a partir de los 13 años. Esta semana arrancan las actividades, pero todavía hay tiempo de inscribirse.

"La idea nace a partir del deseo de que pueda pasar con la percusión colectiva lo que pasa con el fútbol u otros deportes, esto que sucede que uno va caminando por la calle y ve un grupo de chicos o chicas jugando a la pelota y no nos parece algo raro, es natural, es parte de nuestra cultura, digamos. Se me ocurrió que estaría buenísimo que eso pudiera pasar con la música, particularmente con la percusión", explicó Nahuel, el director del grupo. "Es algo que en otras sociedades y culturas es muy normal. Pero nosotros no somos brasileros, africanos ni uruguayos, y aprender esos géneros está buenísimo pero imitar la música de otros lugares no termina de hacer que uno se sienta realmente parte, que esa música sea de uno", reflexionó.

Por eso, incorporó una herramienta que se llama percusión con señas, que se usa para dirigir improvisaciones y, así, agregarle una identidad propia. "Incorporamos eso porque me pareció una herramienta muy potente y muy constructiva esa manera de hacer música desde la improvisación, cada quien pone lo que tiene, se expresa desde su propia identidad, su propia historia, y completamos con espacios de entrenamientos, aprendizajes de algunos géneros musicales relacionados con la composición rítmica. Que el aprendizaje sea flexible y disfrutable, pero que tenga un respaldo sólido", detalló.

Nahuel invitó a seguir al club en las redes sociales, Facebook e Instagram, y allí obtener mayor información sobre las actividades, los ensayos y las clases. "Es para cualquier persona que tenga ganas; si tiene instrumentos, mejor; si tiene experiencia, bienvenida sea, pero si no la tiene no hay problema", destacó.