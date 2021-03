Villa Mercedes: cientos de personas marchan por un caso de abuso infantil

Apenas tomó relevancia pública, la sociedad villamercedina se conmocionó con el caso. Y esta tarde, decenas de familiares y amigos se solidarizaron con los padres de una nena de 6 años que acusó a su profesor de básquet, del club Sociedad Italiana, de haberla abusado e improvisaron una marcha para exigir la detención del acusado, de quien no se sabe nada.

La tarde del lunes, las puertas de la conocida Sociedad Italiana, ubicada en Junín 140 de la ciudad de Villa Mercedes, cerraron por “causas de fuerza mayor”. Más tarde, al anochecer trascendió un audio del padre de una alumna de básquet, en el que contaba cómo su hija le confesó los abusos: “Se la llevaba a la cocina, la besaba en la boca y la tocaba por todos lados, por eso ella ya no quería ir al club”, también dijo que el profesor le pedía que “fuera de pollera y que esos besos que se daban era un secreto de los dos”.

Tras conocer la situación, la familia de la niña realizó la denuncia. Esta tarde los amigos, familiares, agrupaciones feministas y vecinos de la ciudad se autoconvocaron en la puerta el club y marcharon hasta la puerta de la casa del acusado, en una manifestación que alcanzó las más de cuatro cuadras de personas y fue encabezada por los padres de la menor.

“Desde ayer que dimos a conocer el hecho nos partieron la vida, yo amo el básquet, el que nos conoce sabe que vivíamos en el club de lunes a lunes. Ella lo quería como a un padre y para mí era un amigo, hasta ayer que lo fui a encarar al club. Fui a verlo a los ojos para ve si era verdad porque lo conozco hace mucho y sí, en sus ojos vi miedo, miedo por todo lo que se le viene. El solo dijo no”, expresó la madre en declaraciones a radio FM Latina.

“Pido justicia porque mi hija no puede quedar así, y porque no es la única. Pido a todos que se animen a denunciar para que mi hija no sea una más”, expresó.

“Estamos todos en la misma causa peleando para sacar a esta lacra de la calle, se que va a aparecer en algún momento, no va a poder estar escondido por siempre”, expresó el padre mientras agradecía a los manifestantes el acompañamiento. “Esto recién comienza, me queda mucho huevo para pelearla”, agregó.