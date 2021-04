“Chicas Trek”: un grupo para rodar y solo entre mujeres

Las calles son nuestras…las rutas también. Ese podría ser el lema del equipo puntano de “Chicas Trek”, un grupo de entrenamiento en bicicleta exclusivo para mujeres de todo el país y que en San Luis —con solo seis salidas— ya supera las 80 integrantes. Según lo relatado por las integrantes del equipo, el éxito de la actividad radica en diversos factores: algunos fueron los generados por la pandemia, como la necesidad de realizar ejercicio al aire libre o de sociabilizar; otras, de tener su tiempo en la semana de entrenamiento y “recarga de energía”. Pero si en algo coinciden, es en valorar la posibilidad de contar con su propio espacio para el fortalecimiento de los vínculos entre mujeres, el compañerismo, la solidaridad y la superación.

Todos desafíos que van de la mano de una guía, que todas reconocieron como “motivacional”, que es la profesora y triatleta Silvana Argüello.

“Chicas Trek” es una iniciativa de la marca de bicicletas Trek para fomentar el ciclismo de mujeres en Argentina, dictado por profesoras mujeres, gratuito y orientado para aquellas que quieran iniciarse en el deporte.

“La iniciativa la tomó la marca y empezó a convocar grupos de ciclistas en todas las provincias, buscando mujeres que no querían o no se animaban a salir solas, que tenían miedo por la inseguridad, que estaban empezando y no tenían compañía. Trek no hace un auspicio ni requiere que usen sus bicicletas, solo busca fomentar la actividad de forma segura, recreativa y divertida”, contó Silvana.

"Chicas Trek" tiene una coordinadora a nivel nacional, que fue quien convocó a Silvana en San Luis. El objetivo es que las profesoras ayuden a progresar a las ciclistas en su entrenamiento, además de transmitirles algunos secretos de la bici sobre mantenimiento y puesta a punto.

“Apenas me avisaron me entusiasmé con la idea, soy triatleta y además tengo muchas amigas que hacen ciclismo. Incluso yo estaba dando clases de spinning en varios gimnasios y a través de esta movida las pude invitar para que se animen a salir a las rutas a rodar. El principal miedo de todas siempre fue que les roben, chocar o pinchar en el recorrido, y con esta modalidad todos esos miedos desaparecen”, agregó la entrenadora.

“Este era un espacio que veníamos necesitando. Se han dado tantos cambios a nivel social, en cuanto al peligro de andar solas y de andar solas en bicicleta, sumado al año de encierro por la pandemia en que realmente necesitábamos oxígeno, aire libre y por otro lado necesitábamos sociabilizar”, indicó Lorena Bagur, una de las integrantes del grupo local.

“Evidentemente estábamos todas con muchas ganas pero nadie se animaba sola. A mí, en particular, hace que los sábados deje de ir a trabajar porque es el único gusto o placer que me doy y tener ese horario es una obligación de disfrute personal, además de lo que se genera en el grupo de mucho compañerismo y solidaridad, todas dispuestas a colaborar con la otra, y eso es genial porque se produce una energía especial”.

Rosana Oviedo, otra de las integrantes desde la creación en San Luis de “Chicas Trek”, contó sobre su experiencia anterior de hacer salidas en grupos mixtos y la notoria diferencia con los varones: “Se nota mucho y no es agradable porque nunca vamos a llegar a andar como ellos, ni tampoco pretendemos, pero encontré en este grupo que todas tenemos la misma sensación, que es salir a divertirnos, a pasarla bien, a ayudarnos, a colaborar con la que está al lado, a cumplir metas, desafiarnos y conseguir el objetivo pero en grupo, con un espíritu de solidaridad con nosotras”.

Para Melisa Benegas, profesora de Ciencias Políticas y ciclista, esta iniciativa exclusivamente femenina, relacionada con el deporte y la vida saludable, era sumamente necesaria: “Todo lo que está pasando se logró por la naturaleza de Silvana, ella es alguien que genera mucha energía positiva, da mucha fuerza y motivación a las mujeres. La conozco desde 2010, cuando nos daba clases de gimnasia, y puedo asegurar que esa energía que transmite la saca de su historia de vida. Es algo que te traspasa y es lo que le da sentido a esta iniciativa, de salir adelante, de superarnos y que cada sábado sea un desafío”.

Melisa también salía a rodar en un grupo mixto y reconoce que no es fácil seguir el ritmo y que salir sola es peligroso. “Salir solas siempre fue un riesgo por el hecho que te roben o que pinches, y es un riesgo hoy para las mujeres que no nos sentimos seguras en ningún lado. Por eso es una muy buena salida para las mujeres, para relacionarnos entre nosotras y sentirnos acompañadas”.

Para todas

Silvana indicó que para sumarse al equipo solo es necesario contar con una bicicleta mountain bike en buen estado y un casco.

“La actividad está pensada exclusivamente para la mujer. El ciclismo es muy masculino y hay muchas mujeres que hacen bici, de todas las edades y que les era muy difícil seguir el ritmo en los grupos mixtos. La idea es seguir sumando chicas, no hay un límite de número ni de edad, solo tienen que animarse”, explicó Silvana.

Las salidas son todos los sábados desde la puerta de la bicicletería Cobra Bike, en República del Líbano 158. Silvana contó que los recorridos los van armando de acuerdo al progreso del grupo. Las primeras salidas fueron de 35 kilómetros de distancia y actualmente se encuentran superando los 50. “Fuimos hasta el Cabildo en La Punta, al Perilago de Cruz de Piedra y la última, por ejemplo, fue hasta Donovan por camino de tierra. Cada sábado es un nuevo desafío”.