La perspectiva de género sale a la cancha: capacitarán a los clubes

Esta semana comenzaron las capacitaciones en perspectiva de género destinadas a los clubes de Villa Mercedes. El jueves fue el primer conversatorio que tuvo como eje central la mujer y el fútbol, en el que participaron autoridades de equipos locales. Las charlas abarcarán las diferentes disciplinas con el fin de impulsar la equidad de género dentro y fuera de las canchas.

La iniciativa nace en el corazón del Club Deportivo La Ribera, más precisamente de Rita Bogado, una de sus dirigentes. La joven, quien está a cargo del equipo femenino, contó que la propuesta surgió luego de ver que en la escena mercedina y a nivel nacional la participación de las niñas, jóvenes y adultas era escasa y solo para roles secundarios.

Durante el año pasado, la deportista participó de las especializaciones virtuales que ofreció Deporte San Luis, a las que se sumaron clubes de todo el país. "Me tocó representar a la ciudad, ya que formo parte de la Liga de Fútbol de Villa Mercedes. Y escuchando la experiencia del resto de los dirigentes me di cuenta que no todas tienen la misma oportunidad que tengo de formar parte de una institución que busca la igualdad. En las demás ligas hacen muchas diferencias y no hay paridad. Llegué a escuchar ejemplos muy dolorosos, como el de algunas compañeras que contaban que no las convocaban a las reuniones por el simple hecho de ser mujeres", manifestó.

También se reunió con sus pares de la ciudad, con quienes intercambió dudas e historias. "Antes hice un censo para conocer de cerca las realidades y lo cierto es que lo que ocurre a nivel nacional no es muy distinto. Si bien acá hay más participación, no hay un gran porcentaje de mujeres en el fútbol, sobre todo. Entonces hicimos una reunión. Creo que nunca antes hubo un encuentro de todas mujeres. Tratamos diferentes problemáticas. A muchas les pasó de sentirse discriminadas por no contar con los materiales necesarios, por los horarios o argumentaban que el fútbol femenino no tenía tanta importancia como el masculino", recordó.

Con todo ese material, Rita convocó a las responsables de las secretarías municipales de Deporte, Cultura y Turismo y de la Mujer, y les propuso hacer las capacitaciones. "Me dieron todo el apoyo y comenzaremos a trabajar en equipo", dijo.

El encuentro inicial de este ciclo fue en la Casa de la Cultura y próximamente habrá más reuniones con dirigentes de distintas disciplinas.