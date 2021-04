Verónica Elizondo: la artista que se propuso colorear las paredes

Los colores en gran escala y la amplitud con la que se pueden ver sus trabajos conquistaron a Verónica Elizondo, la pintora que dejó los óleos y los bastidores para darle lugar al muralismo. Las calles de la Villa de Merlo, como también de algunos pueblos aledaños, se rodean de sus trabajos en donde se mezclan personajes, tonalidades y familia, porque no solo ella es la encargada de terminar cada trabajo pedido: su pareja, su hermano y su sobrina la ayudan a concluirlo.

Verónica nació en Río Tercero, Córdoba, donde incursionó por primera vez en el mundo de las artes. Hace 28 años que decidió perfeccionar su técnica y volcarse por completo al trabajo artístico. “Comencé a realizar cartelería con diferentes motivos y diseños para quienes me encargaban. Luego seguí por la realización de cuadros y por último me animé a trabajar en gran escala. El muralismo me resultó la mejor manera de dejar una huella dentro de la ciudad”, agregó la artista que hace veinte años vive en Merlo.

Su primer chapuzón dentro del estilo fue cuando el cuartel de bomberos del pueblo cumplió 40 años y le pidió dejar su huella con sus pinturas. Para Verónica “fue el puntapié que me llevó a continuar y animarme a seguir en diferentes espacios de la ciudad. Si tengo que elegir un trabajo especial o favorito, sin duda es el que está en el cuartel”.

Actualmente, sus días se empapan de arte. Para la mujer, es un privilegio que agradece cada mañana. “Me levanto temprano, agarro mis pinceles y parto hacia la pared que me otorgaron para ponerle mis colores. Durante toda la jornada trato de adelantar lo más que puedo y si es necesario sigo por la tarde. Me siento dichosa de trabajar de lo que me gusta y nunca abandonar las pinturas por más complicado que se ponga el panorama”, expresó Verónica.

Hace una semana, culminó un mural realizado con la técnica de 3D en una heladería de la localidad en la que dibujó a varios personajes de series infantiles. “Cuando me solicitan un trabajo tomo la responsabilidad de que quede lo mejor posible. Estoy agradecida también por las buenas devoluciones de mis clientes”, contó Elizondo, quien actualmente trabaja en la pared de un gimnasio que le pidió una serie de personajes de “Dragon Ball”.

Verónica también realiza murales en espacios públicos de Villa Larca, Villa Mercedes o San Luis. Mientras que en Merlo tomó la propuesta de restaurar los murales que se encuentran en la localidad para que “conserven esos colores que les daban vida propia y embellezcan mi ciudad que tan bien me recibió cuando llegué”, contó la muralista.

La cordobesa disfruta cada momento que pasa entre pinturas y siempre intenta dejar su huella personal en cada trabajo. “Lo que busco cuando me contratan para un nuevo mural es ponerle mis toques distintivos, algo que se destaque, pero siempre acato lo que disponga el cliente. Esa mezcla hace de mi tarea algo disfrutable que luego termina con buenos resultados”, explicó.