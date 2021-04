Graciela Cussatti inaugura la muestra "Mujer: ayer, hoy y siempre"

La mirada de sus nietas, la lucha de sus amigas y la belleza, la fuerza y la plenitud de todas las mujeres que la rodean y conviven en el mundo o comparten su vida fueron la inspiración principal para Graciela Cussatti, la artista plástica que este miércoles inaugura en el Hito del Bicentenario su primera muestra: "Mujer: ayer, hoy y siempre". La instalación artística estará disponible hasta el 14 de mayo y se podrá visitar de martes a domingos, de 8 a 18. La entrada es libre y gratuita, respetando todos los protocolos vigentes.

Cussatti es contadora y en el último tramo de su profesión, cuando decidió jubilarse, descubrió en la pintura una nueva pasión que movió su mundo por completo.

Todo comenzó hace dos años cuando llegó hasta la Casa de la Cultura y conoció a Dalila Miraglia, la profesora de pintura que justo en el momento en que Graciela abría la puerta del centro cultural, inauguraba una nueva muestra junto a sus alumnos.

"Me motivó ver cómo Dalila logró que sus alumnos dejaran su rol de estudiantes y se transformaran en verdaderos artistas. Comencé a estudiar con ella y logré sacar mi lado oculto, algo a lo que necesitaba darle su lugar hace tiempo, pero que no encontraba su tiempo ni su lugar", expresó la artista, quien no se considera como tal, sino como una "discípula de una pintora".

En esta primera muestra, Graciela se enfocó en la mujer y en los diferentes motivos por los que se la pueda representar y homenajear. La pintora pensó en las mujeres de su familia, porque "en ellas encuentro una belleza excepcional". También en una de sus amigas más íntimas que luchó contra un cáncer de mamas y, como forma de homenajear su fuerza y valentía, la retrató.

En su casa, Graciela armó su propio estudio de pintura donde pasa horas interminables sumergida entre los óleos. Aún le quedan obras por presentar y siente que "esta muestra es la puerta de próximas presentaciones que realizaré en algún futuro. El primer paso ya lo di".

Además, durante la cuarentena no dejó de aprender. Dalila la visitó una vez por semana para acompañarla con los aprendizajes y seguir el crecimiento de sus obras.

"Sé que me falta mucho y eso me motiva a seguir con el aprendizaje constante. Estoy muy agradecida y feliz por esta primera oportunidad, que seguro será muy querida por quienes la visiten", concluyó.