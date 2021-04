Oro y plata para Rosales en el Open Paralímpico de Entre Ríos

Javier Rosales, de 22 años, voló en la ciudad entrerriana de Concepción del Uruguay, sede del primer Open Paralímpico. El atleta villamercedino conquistó el oro en la prueba de 200 metros llanos y fue plata en la de 400, cerrando así una participación brillante en el inicio de la temporada. "Obviamente estoy feliz por haber hecho podio en la primera competencia del año. Ahora ya tenemos por dónde arrancar; esto nos sirve de parámetro para trabajar y seguir mejorando", comentó Javier, muy enfocado en bajar sus tiempos.

Rosales, quien en 2009 hizo del atletismo una pasión, consiguió el oro en una prueba que le sienta bien y que rápidamente, a pesar de la ansiedad, ganó confianza en la pista hasta acercarse a la victoria. "Cuando arranqué tenía muchos nervios, pero ya saliendo de la curva y entrando a la recta me sentí fuerte y ahí hice la diferencia", recordó el sanluiseño, que completó los 200 metros con un tiempo de 24.85 y cuya mejor marca personal es de 23.30.

En cuanto a los 400 metros, llegar al podio en la categoría T20 —discapacidad intelectual— representó un verdadero desafío. Es que al calor y la humedad del clima entrerriano, se le sumó el retraso —de al menos 45 minutos— del inicio de la prueba, lo que obligó a los atletas a parar y volver a reiniciar más tarde la entrada en calor. Más allá de esto, el villamercedino, entrenado por el cordobés Juan Pablo Balat, cumplió una buena labor y frenó el cronómetro en 55.55.

"Me tocó el andarivel número seis, que no le gusta a nadie por el tema que no hay nadie delante, no tenés guía de ritmo. Fue por eso que con el 'profe' decidimos salir a quemar. Mi idea era pasar los 300 (metros) en 36 segundos, los pasé en 37; caí un poco en el ritmo, pero igual estoy conforme", manifestó Javier desde suelo entrerriano.

"Mi mejor marca en la prueba es de 52 segundos. No fue un buen día pero a todos nos fue igual. El ganador tampoco anduvo en su mejor tiempo. Hay días y días y vamos a intentar remontar en la próxima competencia", agregó.

El gran objetivo del villamercedino para los 400 es viajar a Tokio, sede del 24 de agosto al 5 de septiembre de los Juegos Paralímpicos. Para eso, necesita trabajar duro y alcanzar un registro de 50 o 51 segundos para pelear por una de las plazas. "Está medio lejos el sueño pero nada es imposible. Si no se puede clasificar a Tokio hay otros torneos en los que se puede acceder: Sudamericano y Panamericano. Busco estar en el ranking; si hacía 51 segundos peleaba el sexto puesto en el mundo".

Si la condición sanitaria lo permite, la próxima presentación de Javier será el 2 de mayo en el Open Paralímpico de Buenos Aires. Allí, con más horas de trabajo luego del parate del 2020 debido a la pandemia de coronavirus, estará en la pista el atleta de San Luis, buscando sumar experiencia y poder dejar su sello para conquistar (en los 200 y 400) un nuevo podio.