"Sería un gran sueño para mí representar a la Argentina"

Ayelén Rosalez (25) está cumpliendo su quinta temporada en el handball español. La arquera puntana, quien se formó en el Club Handball San Luis, sueña con seguir creciendo. Porriño, la entidad que la cobija, la disfruta cada fin de semana. Con su 1,82 metro se hace más gigante y el arco se achica para sus rivales.

A pesar de estar lejos de la familia, se las ingenia para hacer más llevaderos sus días. Es que está acostumbrada: con solo 13 años ya se había ido de San Luis para probar suerte en Comercio de Villa Dolores.

Instalada en España y jugando en una de las ligas más importantes del mundo, se hizo un tiempo para atender a El Diario de la República y hablar del presente y de lo que espera y sueña para el futuro.

—¿Cómo está el equipo en esta temporada?

—El equipo está bien, somos conscientes de que dejamos pasar puntos importantes a principio de temporada que hicieron que se nos volviera cuesta arriba la clasificación.

—En lo personal, ¿cómo te sentís y qué balance hacés?

—Estoy muy enfocada en mejorar cada detalle para poder rendir al máximo con el equipo, me siento muy feliz en Porriño. Más allá de que es un año duro para todos, trato de no perder las ganas y la motivación en el día a día.

—¿Hasta cuándo tenés contrato?

—Mi contrato acaba a final de temporada.

—¿Cuánto te hizo crecer el handball español?

—Desde que llegué a España crecí a pasos agigantados, no solo en lo deportivo, también lo hice en lo personal. Uno se va quedando con las pequeñas cosas que lo llevan a mejorar. Antes quizá no me daba cuenta de eso, pero al llegar acá aprendí a apreciar y disfrutar de cada detalle y de cada acción.

—¿Qué Ayelén jugadora se fue a España y con qué jugadora nos encontramos en el presente?

—A la Ayelén que se vino a España le costaba disfrutar de los partidos, cada error dentro del arco hacía que la confianza bajara. La Ayelén de ahora disfruta cada momento. Con el pasar del tiempo fui entendiendo que si entrenás al máximo y hacés todo lo que debés hacer para preparar el partido, tenés que confiar en que va a salir bien, porque hiciste todo lo que podías.

—¿Creés que podés dar más?

—Siempre se puede dar más, siempre hay algo que mejorar y potenciar. Me gusta mirar mis partidos y buscar los errores para poder trabajarlos durante la semana. Todo el tiempo busco mejorar.

—¿Cuál es tu mayor virtud?

—Creo que es mi cabeza, la capacidad con la que enfrento las cosas, siempre muy positiva.

—¿Te seduce la chance de jugar en otro equipo u otro país?

—Sí, siempre que sea para mejorar, atrae. Pero en este momento estoy muy bien en Porriño y soy consciente de que tengo mucho que mejorar y aportar acá.

—Anhelás una chance en la Selección Argentina?

—Sí, me encantaría. Sería un gran sueño para mí representar a la Argentina.

—Tuviste la chance de jugar contra Joana Bolling. ¿Cómo fue esa experiencia?

—A "Joa" la quiero muchísimo, jugar contra ella siempre es un placer. Encontrarte con gente de tu tierra y de tu barrio en otro país no es muy común; siempre que coincidimos hay mucha risa y anécdotas. Nos respetamos mucho.

—¿Qué es lo que más extrañás?

—La familia, eso siempre se extraña. Los domingos con la mesa llena, detalles que estando lejos se valoran más.

—¿Un sueño?

—No tengo un sueño en concreto, deseo mucho la Selección.

—¿Una frase que te acompañe siempre?

—Me gusta pensar en el “Haz que suceda”.

—Completame la frase: Ayelén Rosalez es...

—Trabajadora.