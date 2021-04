En el barrio Jardín San Luis puede tramitarse el DNI y el pasaporte

Los puntanos que quieran renovar el Documento Nacional de Identidad, el pasaporte o el certificado de preinscripción, lo podrán hacer hasta este sábado en el camión fábrica del Registro Nacional de las Personas (Renaper). La unidad está en el Centro de Atención al Vecino (CAV), ubicado en el barrio Jardín San Luis. Antes de asistir, los vecinos deben solicitar un turno en la página www.registrocivilsanluis.sanluis.gov.ar.

El director provincial de Registro Civil, Darío Rosas Curi, comentó que esta acción la llevan adelante en conjunto con el Gobierno de la provincia, y el Renaper. Además, precisó que esta es una buena oportunidad que tienen los ciudadanos de poder gestionar estos trámites de una manera sencilla y rápida.

Sobre el lugar elegido para llevar adelante esta iniciativa, Rosas Curi destacó la labor de la Municipalidad de San Luis, ya que fueron ellos los que gestionaron ese espacio para garantizar el cuidado de la salud, tanto de los empleados como la de los ciudadanos que se acercan hasta la carpa. En el lugar podrán hacer diligencias como actualización de DNI, cambios de domicilio, nuevo ejemplar, y hasta incluso pedir el pasaporte.

Cuando se solicita el turno en la página oficial del Registro Civil hay que completar los datos personales, y los interesados tendrán que elegir qué tipo de trámite quieren realizar. Luego de enviar la solicitud les llegará un mensaje de texto, el cual indicará la confirmación, como también día y horario al que deben asistir. El funcionario señaló que aquellos que vayan por el DNI deberán abonar 300 pesos, mientras que los que opten por el pasaporte el monto es de 1.500. En los dos casos hay que abonar en efectivo.

Durante toda esta semana el horario de atención será de 9 a 17 y el sábado de 9 a 12. “Esta es una excelente oportunidad que complementa la labor que se realiza en las oficinas del registro. La semana pasada estuvimos en Mercedes y superamos los 2 mil trámites en cinco días”, dijo Rosas Curi.

Realizar el trámite del Documento Nacional de Identidad (DNI) cuesta $300. El Pasaporte sale 1.500. El horario de atención es de 9 a 17 hasta el viernes y el sábado de 9 a 12.

El intendente de San Luis, Sergio Tamayo, detalló que se eligió la plaza del barrio Jardín San Luis, ya que es de fácil accesibilidad. “Los vecinos pueden venir en colectivo, auto o a pie. La carpa se divide en diez boxes y eso permite que no se junte la gente. Se atiende permanentemente y se cumplen con todos los protocolos”, precisó.

Pamela Molina, a la espera de que la llamaran para renovar su documento y el de su hijo Leonardo, resaltó que se enteró del camión del Renaper a través de las redes sociales. “Apenas supe saqué turno y me vine. Me encanta la idea porque me queda a dos cuadras de mi casa. Es muy práctico”, destacó.

El director del Registro Civil Municipal, Francisco Ferrón, precisó que por lo general la entrega de documentos demora entre 30 a 40 días. Esto se debe a que la impresión se hace en Buenos Aires, luego se envía por correo y se manda al domicilio. “Si encuentran a la persona en su casa se lo entregan, y si no tiene cinco días hábiles para retirarlo por el correo. En caso de que no suceda vuelve a Capital Federal”, explicó Ferrón, y remarcó que esta iniciativa que se lleva adelante en San Luis simplifica todos los pasos. “El vecino hace el trámite hoy, y ya mañana tiene el plástico en su mano”, dijo.

El funcionario remarcó que la operatividad del camión es de unos 400 DNI diarios. “El domingo se habilitó el turnero y hoy vamos a cerrar el día con más de 300 documentos realizados. Con el correr de los días eso cambiará”, afirmó.