"Creo lo que creo", una muestra de Miriam Gwiazda

Pintar una línea, una mancha o un primer trazo inconsciente lleva a Miriam Gerbau a conectar con sus emociones más profundas. Son las mismas que la guían a través del lienzo para que juegue con los óleos y las formas. En un recorrido a través de sus sentimientos más profundos, florecen en sus obras simbolismos, rostros y elementos naturales que, combinados, dan un mensaje de luz y energía.

“Creo lo que creo”, un juego de palabras entre la creación y la creencia, es la nueva muestra de la artista, psicóloga social y astróloga. Está compuesta por 14 obras en las que priman los tonos grises, interrumpidos ocasionalmente por algún color estridente ubicado estratégicamente en el cuadro. Hasta el 15 de mayo estarán expuestas en la librería Hexámetro de la Villa de Merlo y se puede visitar de lunes a sábado, de 9:30 a 13:30, y los domingos de 17 a 19.

La artista se basa en el automatismo, un método en el que se suprime el control consciente sobre el proceso artístico. “Hago líneas, veo manchas y ahí voy empezando a descubrir distintos personajes y formas, cuando veo esas imágenes, encuentro sentidos y los voy uniendo. De alguna manera empiezan a tener algo que viene desde el inconsciente, desde mi lado más interno que me va diciendo qué está pasando dentro mío y en la humanidad”, explicó Miriam, quien adoptó el apellido de su suegra, Gwiazda, como nombre artístico.

No es casualidad que su apellido paterno signifique “estrella” en polaco, ya que gran parte de la vida de la artista está atravesada por la astrología, su otra pasión. Comenzó como autodidacta en 1984 y una década después decidió aprender formalmente el estudio de los astros. A eso lo complementa con sus conocimientos de pintura, que aprendió en Bellas Artes, y de caracterización teatral, en el Teatro Colón.

“Los cambios que la Astrología me fue generando internamente también se ven reflejados en mi pintura. En ella van apareciendo símbolos o cosas que por ahí no son tan literales o no aparecen claramente, pero si tienen todo un mensaje energético”, explicó.

Las piezas expuestas en su actual muestra contienen representaciones de los elementos naturales, como la tierra, el aire, el agua y el fuego; palabras en hebreo; y referencias a las esferas de la Cábala —una interpretación mística de la Torá que busca el significado del mundo y la "verdad"—, como por ejemplo el árbol de la vida. Otra referencia que aparece claramente en sus obras es la pandemia, el dolor que produjo en la humanidad el virus y el encierro y los cambios positivos que tuvo para el medioambiente.

Al momento de sentarse a crear la mujer de 62 años combina todo eso con las experiencias que obtuvo de sus viajes por Europa, Medio Oriente y Estados Unidos, donde vivió varios años hasta que decidió radicarse en San Luis. “Conocí a mi marido en Miami y él quería volverse a la Argentina. Yo le dije que a Buenos Aires no y sentí que Merlo era el lugar. Así que vinimos, nos enamoramos y sentimos que nos abrazó”, contó Miriam, quien vive junto con su pareja hace 12 años en la villa.