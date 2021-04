Barberos solidarios: reciclan pelo para fabricar pelucas para varones

Un grupo de barberos se reunió con un objetivo fijo: crear su propio banco de pelos para poder fabricar pelucas. Todo lo que consigan armar será para ayudar a hombres con problemas capilares, o a quien lo necesite por alguna razón de salud.

La iniciativa surgió en un local ubicado en Betbeder y Pedernera, donde funciona el salón que maneja Fernando Saber. El joven mercedino contó que la propuesta nació de sus compañeros de trabajo, que propusieron reciclar lo que quedaba luego de cada cambio de look para armar nuevos prototipos capilares. “Un día vino un cliente que tenía el pelo muy largo y sano, y cuando habíamos terminado y estábamos limpiando, uno de los chicos dijo: '¿Por qué no lo juntamos y lo donamos?'. Y eso fue todo. A partir de ahí comenzamos. Si bien llevamos poco tiempo haciéndolo, ya tenemos como para hacer dos pelucas”, contó.

Fernando aclaró que no forman parte de ninguna organización ni fundación, pero que no descartan poder colaborar con alguna. Aunque aseguró que la idea principal es tener su propio banco. “Cuando tuvimos la idea nos quisimos poner en contacto con alguna ONG que tratara el tema, pero por la pandemia había algunas que no estaban haciendo la colecta. Por eso decidimos seguir nosotros”.

Para ser candidato a donar, el estilista dijo que es necesario contar con una cabellera larga (por lo general suelen ser 15 centímetros como mínimo) y saludable; de esa forma la materia prima de los postizos permitirá que el producto sea bueno y duradero.

Los clientes que ya se sumaron lo hacen con mucha predisposición, según aseguró el dueño del local. “Lo toman súper bien porque les parece buena la idea de poder ayudar a otras personas, por eso no tienen ningún drama de hacerlo. La gente es muy solidaria”.

Generalmente las iniciativas que persiguen el mismo propósito apuntan a reciclar cabellera para hacer pelucas destinadas a mujeres que padecen cáncer. A los barberos también los movilizó ese objetivo, pero en este caso buscan ayudar a hombres. “El pelo contribuye a una cuestión estética y hay quienes sufren problemas de autoestima o hasta incluso laborales por el simple hecho de no tener cabello. Puede afectar en varias aristas de la vida”, reflexionó.

Saber forma parte del equipo de la Universidad Provincial de Oficios “Eva Perón” y contó que también tienen en vista un proyecto similar para llegar a más personas. “Esperemos que se pueda dar pronto, en la universidad está el curso de peluquería y se podría hacer. Lo venimos hablando con los profesores pero aún no hay nada concreto”, aclaró.

El salón abrió hace poco más de un año, poco antes de que el coronavirus llegara al país. En las diferentes etapas del aislamiento por la pandemia tuvieron que cerrar sus puertas, pero eso no fue un impedimento para que los barberos mostraran su costado solidario. “La pasamos un poco mal pero eso no quita que tengamos ganas de ayudar a la comunidad, además de querer ofrecerles algo nuevo con nuestro estilo de trabajo. Nos entusiasma mucho la idea”, añadió el propietario.